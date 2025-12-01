El sindicato Csif denuncia a la empresa de limpieza de Cádiz ante la Inspección de Trabajo

El sindicato Csif ha decidido dar un paso más en la prestación del servicio de limpieza en Cádiz. Y si el Ayuntamiento está tramitando un expediente sancionador que ronda el millón de euros de penalización a la empresa concesionaria del servicio, Valoriza; Csif ha anunciado que ha llevado el asunto a la Inspección de Trabajo, con el ánimo de que "la autoridad laboral lleve a cabo las investigaciones oportunas que demuestren lo denunciado".

Habla el sindicato de "una serie de irregularidades de extrema gravedad", mencionando las cuestiones ya referidas en el expediente sancionador que está tramitando el Ayuntamiento. "Manipulación de registros de jornadas, falta de miles de jornadas no ejecutadas, uso indebido de personal y vehículos del servicio exclusivo para Cádiz capital en otras localidades de la provincia, inoperatividad de la obligatoria plataforma informática y reiterados incumplimientos de los niveles mínimos del servicio".

Además, aseguran que Valoriza está generando "un clima de tensión absolutamente innecesario dentro de la plantilla". Y es que hablan de que en la última semana Valoriza habría impuesto "sanciones que alcanzan las 200 jornadas sin empleo y sueldo", que se sumarían a las 900 jornadas que ya se habían alcanzado previamente "mediante expedientes disciplinarios". El sindicato considera preocupantes las cifras de sanciones internas, "muy superiores a lo que cabría esperar de un servicio público de estas características", lo que considera un motivo más para que intervenga la Inspección de Trabajo.

Resolver el contrato

Ante esta situación generada, tanto por parte del Ayuntamiento como las posibles consecuencias que tenga ahora esta denuncia sindical ante Trabajo, Csif vuelve a defender que las distintas irregularidades que se le imputan a Valoriza "son motivo suficiente para que el Ayuntamiento resuelva el contrato con esta empresa, que no sólo incumple con la limpieza de las calles de Cádiz sino que maltrata y castiga a sus trabajadores de manera arbitraria".

No entiende Csif al mismo tiempo "el silencio del resto de sindicatos que forman parte del comité de empresa ante la gravedad de los hechos denunciados". "La falta de pronunciamiento, según muchos empleados y empleadas, genera malestar y desconcierto, ya que la plantilla esperaba una respuesta contundente, clara y unitaria”, aseguran desde Csif.