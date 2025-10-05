Cádiz se echa a la calle en una contundente manifestación en apoyo a Palestina

Cádiz sale a la calle este domingo, 5 de octubre para decir basta ya. Basta al "genocidio en Palestina", que es el sentir no solo de esta ciudad y esta provincia, sino del resto de España y de Europa, como ha podido verse en las numerosísimas concentraciones que se han sucedido a lo largo de esta semana tras la interceptación por parte de Israel de la flotilla de Gaza en aguas internacionales.

En la avenida principal de Cádiz se cruzaban los gaditanos dispuestos a disfrutar de los actos paralelos con motivo de la Sail Gp, con los que tenían desde anoche preparada su pañuelo palestina para mostrar su rechazo contra las acciones de Israel. Un masivo encuentro al que han acudido al menos de cinco mil personas, muchas procedentes de toda la provincia, convirtiéndose sin duda en una de las concentraciones más numerosas que ha vivido Cádiz en los últimos años.

La manifestación arrancó su marcha de manera británica a las doce de la mañana de la plaza de Asdrúbal para dirigirse hacia la plaza de Dan Juan de Dios bajos los gritos de "Israel bombardea con bombas europeas o Palestina vencerá", que rompían el silencio de este domingo de octubre que, aunque se despertó con una intensa niebla, ha ido dejando que el sol se asomara dejando tras de sí un calor veraniego de más de 21 grados. Está siendo numerosa la presencia policial tanto de la nacional como de la local aunque no por el ambiente, que es del todo pacífico, el más idóneo para defender una acción como ésta.

Durante la marcha masiva, se pudieron ver a cientos de familias enteras, niños, niñas y sus mayores comprometidos con la causa de Palestina, que no es más que la libertad de un pueblo que vive masacrado, tal y como reconocía Adel, un pequeño de tan solo nueve años que encabezaba la el recorrido plenamente consciente de lo que ocurre en Gaza: "los israelíes han invadido Palestina y no les dejan vivir allí”, y aunque "los políticos no van a hacer nada, esto ayuda mucho".

A medida que avanzaba se vivió uno de los momentos más emocionantes, que fue cuando se desplegó una gran bandera de Palestina desde el paseo superior de las Puertas de Tierra a los cánticos de "Palestina vencerá".

Momento en el que se despliega una gran bandera desde el paseo superior de las Puertas de Tierra / J.B.

Una marea de solidaridad que respondió a la llamada de Rescop y Cádiz por Palestina, como organizadores del encuentro, que tras la aceleración "del genocidio palestino en estos dos años y frente a la inacción y la complicidad internacional" reivindican "el alto al genocidio, la fin de la ocupación, del colonialismo y el del apartheid, el derecho al retorno y una actuación más contundente por parte del Gobierno", al que le solicitan "el fin de las relaciones con Israel, el embargo integral de armas y el boicot, desinversiones y sanciones a Israel". Toda una serie de demandas que se entonaron en el manifiesto que lanzaron en la plaza del Ayuntamiento, donde esperaban cientos de personas y donde se puso el broche a una emotiva y justa jornada en la que Cádiz dio la talla.