Así fue la multitudinaria manifestación de apoyo a Palestina en Cádiz

Miles de personas han acudido a la la manifestación "Alto al genocidio en Palestina" que ha inundado la Avenida de Cádiz con una marea de solidaridad en repulsa a la invasión de Israel y a favor de la libertad del pueblo masacrado de Palestina. Familas enteras han querido asistir al multitudinario encuentro, de los más numerosos que ha vivido la capital en los últimos tiempos. La emocionante marcha ha terminado con la lectura de un manifiesto en la plaza de San Juan de Dios, en parte entonado por una niña palestina.