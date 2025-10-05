Carreras, arte y gastronomía en la Sail GP: El programa del domingo, 5 de octubre

La programación de actividades paralelas a la celebración del DP World Spain Sail Grand Prix Andalucía Cádiz se va a prolongar también este domingo, en el que se pondrá el punto y final a la celebración de las carreras este fin de semana frente al Paseo de Santa Bárbara y la Alameda.

El Ayuntamiento de Cádiz y la propia organización de SailGP han programado una serie de actividades con el objetivo de que los gaditanos y las gaditanas y todas las personas que visiten la ciudad durante estos días puedan disfrutar de la gastronomía de la zona, de actividades culturales y conciertos, entre otras.

Una de las novedades para esta jornada es la animación ‘Los Paseantes’ por el Paseo de Santa Bárbara y el Paseo Carlos III. Además, se va a celebrar la feria Saborea Cádiz, saborea tu provincia, que estará los días 4 y 5 de octubre en la plaza de España.

Programa domingo, 5 de octubre

De 12.00 a 14.00. Paseo de Santa Bárbara y Paseo Carlos III. Animación ‘Los paseantes’.

Animación ‘Los paseantes’. De 12.00 a 16.00. Plaza de España. Feria ‘Saborea Cádiz, saborea tu provincia’.

Feria ‘Saborea Cádiz, saborea tu provincia’. 12.00 a 19.00. Alameda Hermanas Carvia Bernal. Mercado del Arte.

Mercado del Arte. 14.00. Campo de regatas SailGP frente al Paseo de Santa Bárbara y Paseo Carlos III. Show Foling Base Cádiz.

Show Foling Base Cádiz. 15.30 a 17.00. Campo de regatas SailGP frente al Paseo de Santa Bárbara y Paseo Carlos III. Disfruta del segundo día de carreras del DP World Spain Sail Grand Prix Andalucía Cádiz desde diferentes ubicaciones.

Horarios oficiales de las regatas

Estos son los horarios de la segunda jornada:

Domingo 5 de octubre: mismo horario, con carreras entre 15:30 y 17:00 horas y zona de público abierta de 14:30 a 18:00.

Cabe destacar que los entrenamientos previos (o pruebas de práctica) serán realizados el 3 de octubre, entre las 15:30 y las 17:00 h, en el mismo campo frente al Paseo de Santa Bárbara y la Alameda.

El recorrido en la Bahía

El trazado diseñado permitirá que la competición sea seguida desde tierra, con visibilidad desde el Paseo de Santa Bárbara, la Alameda Apodaca y zonas cercanas.

Estas embarcaciones, capaces de superar los 90 km/h, ofrecerán imágenes espectaculares sobre la lámina de agua, en un recorrido visible desde gran parte del litoral gaditano.