Cádiz se quedará sin ayudas al transporte público si no aprueba ya la Zona de Bajas Emisiones

Al Ministerio de Transportes se le ha acabado la paciencia con numerosos municipios del país, entre ellos con Cádiz. La lentitud en el proceso de la puesta en marcha de las Zonas de Bajas Emisiones, ZBE, ordenada por la Unión Europea para los municipios de más de 50.000 habitantes, no solo no ha cumplido los plazos inicialmente previstos sino que muchos ayuntamientos, como pasa con el gaditano, se están haciendo los remolones a la hora de acelerar su desarrollo.

La ZBE supone limitar en cada una de estas ciudades, 149 en todo el país, un área con el acceso restringido para los vehículos. El objetivo: mejorar la calidad del aire, mejorar el uso ciudadano de estos espacios urbanos y promover la utilización de los medios de transportes público y no contaminantes.

Cada ciudad ha sido libre de fijar el suelo afectado por la ZBE, allí donde ya se ha dado este paso. Se han producido casos peculiares, como el de Sevilla que ha situado su ZBE en La Cartuja, un suelo de escaso uso ciudadano; o La Línea, en el entorno de un gran parque público. De la mano del concejal de Movilidad Urbana, Martín Vila, el anterior gobierno de José María González sí hizo una apuesta muy clara por este proyecto de sostenibilidad. La ZBE en Cádiz ocupará, cuando se ponga en marcha, todo el casco antiguo menos la ronda de circunvalación, y el tramo del Paseo Marítimo entre el Hotel Playa y Cortadura. Una clara apuesta por la peatonalización en una ciudad que ya lleva décadas cerrando calles del casco histórico al tráfico, hasta el punto de ser una de las poblaciones con un mayor porcentaje de vías peatonales de todo el país.

Fondos europeos

Para poner en marcha este proyecto en Cádiz se ha contado con fondos europeos por encima de los 3 millones de euros. Con ellos se ha instalado ya una tupida red de cámaras de control del tráfico que se ha ido ubicando en los accesos a determinadas calles del centro (para fijar si los coches que entran cuando funcione la ZBE están autorizados), así como para adquirir un complejo sistema informático para su funcionamiento (con toda la información de los coches cuyos propietarios están empadronados en intramuros, etc).

La norma de creación de la ZBE se aprobó en España en mayo de 2021 con un plazo para su puesta en marcha antes de 2023. Ni Cádiz ni la mayor parte de las ciudades afectadas han cumplido este calendario.

El Ayuntamiento de Bruno García recibió como herencia a mediados de 2023 un proyecto que aún tenía pendiente por cerrar varios flecos administrativos. El nuevo gobierno asumió los límites espaciales de la ZBE aunque abrió un turno de opiniones ciudadanas para definir mejor su funcionamiento.

El pasado enero se anunció que antes del Carnaval de este año se iba a poner en funcionamiento la ZBE en fase de prueba: seis meses con todos los controles activos, pero sin multar a los infractores. Sin embargo, este calendario tampoco se ha cumplido situando a Cádiz entre las ciudades que acumulan un importante retraso en el cumplimiento de la norma comunitaria.

En un primer momento el Ministerio de Transportes presionó a todos estos municipios con la pérdida de la ayuda europea si no se ponía en uso estas ZBE. Ahora, ante la falta de resultado que ha tenido esta medida disuasoria, se ha aprobado una actuación que sí va a doler más al bolsillo de los ayuntamientos incumplidores.

Si no está la ZBE habrá que devolver las ayudas

Transportes ha indicado a todos los municipios que el próximo mes de julio entrará en funcionamiento la nueva norma de subvenciones al transporte público, que incluye las rebajas a los menores para el pago de los autobuses urbanos. Esta ayuda ya existe junto a otras que han rebajado de forma sustancial el coste de este medio de transporte. Ahora, sin embargo, el Ministerio ha comunicado que los ayuntamientos que no hayan puesto en marcha sus ZBE antes de final de este 2025 no recibirán esta ayuda económica tan importante. Transportes ya ha abierto el plazo para que los municipios y comunidades autónomas soliciten estas bonificaciones. En este caso se obtendría una subvención de forma anticipada que se liquidaría definitivamente a principios de 2026. Será en este momento cuando se vea si la ciudad tiene en uso la ZBE. Si no, tendrá que devolver la ayuda.

Esta medida mete presión al gobierno de Bruno García para que active de una vez por todas la ZBE en Cádiz. Desde hace semanas se mantiene un cierto mutismo sobre este proyecto. Lo último conocido data del pasado 4 de abril, cuando la junta de gobierno local aprobó el servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto técnico de la ZBE. Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución es de siete meses, Cádiz quedaría al límite del plazo establecido por el Ministerio de Transportes.

Hay que tener en cuenta que aún no se ha informado sobre el contenido de la ordenanza de la ZBE, donde se fijará el funcionamiento de este sistema de control de tráfico.

Si el último plazo impuesto por el Ministerio de Transportes ya va más que ajustado, hay que tener en cuenta que también se ha dejado claro que el límite de final de año es para que se ponga en marcha la ZBE al cien por cien. Es decir, con el periodo de pruebas incluida. Todo ello implica que el Ayuntamiento de Cádiz debe tenerlo todo listo en apenas días o pocas semanas.