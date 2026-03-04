Cádiz celebrará un 8M centrado en la conciliación y la corresponsabilidad

Como una programación "amplia, diversa, que ha sido muy trabajada, comprometida y que reafirma nuestro compromiso desde el Ayuntamiento de Cádiz con una igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres". Así ha presentado Virginia Martín, concejala de Igualdad del Consistorio gaditano, la oferta municipal en torno a la celebración del 8M, Día de la Mujer Trabajadora, que este año se centra "en la conciliación y la corresponsabilidad".

Bajo el leitmotiv Cuidar es una responsabilidad común. Conciliar es un derecho, no un favor, desde San Juan de Dios se impulsa la conmemoración con dos campañas de sensibilización, una, alrededor "de los cuidados de hijos y personas mayores, la conciliación y la corresponsabilidad" y, la segunda, "centrada en el ámbito laboral y en el uso no sexista del lenguaje". Todo ello, con la fuerte convicción de que "la sociedad no funciona" sin poner la corresponsabilidad y los cuidados en el centro y con las miras puestas en que "nuestro municipio debe facilitar que las personas puedan desarrollar un proyecto profesional sin renuncia a su vida personal", ha dicho la edil

Además, de estas acciones didácticas y divulgativas, la Fundación Municipal de la Mujer y el Cádiz CF organizan una nueva entrega de la Mesa Redonda de Mujer que, en esta ocasión, y de la mano del motivo central del 8M municipal 2026, se centra en El tercer sector tiene nombre de mujer donde se abordará la paradoja de un sector altamente feminizado en su base, pero que continúa reproduciendo precariedad y dificultades de conciliación. Una iniciativa que se celebra el 10 de marzo a las 18.00 horas en la sala de prensa del Nuevo Mirandilla donde participarán representantes de la UCA, Cruz Roja y la cantante Milián Oneto que analizarán temas como la empleabilidad, el liderazgo, el voluntariado y la corresponsabilidad.

Lectura del manifiesto, formación, rutas feministas y otras actividades

Además, Virginia Martín ha precisado que la tradicional concentración y lectura del manifiesto del Consejo Municipal de la Mujer, compuesto por el tejido asociativo de la ciudad, tendrá lugar el mismo día 8 de marzo a las 12.00 horas en la plaza del Palillero, a las puertas del Centro Integral de la Mujer donde está instalada la exposición Carnavaleras, de Joaquín Hernández Kiki, que se puede visitar hasta el próximo 18 de marzo.

La programación continuará en esta misma sede el 11 de marzo con la presentación del libro Las cosas que callé de Sonia Guerrero Fernández y, al día siguiente, con la conferencia educativa Eso no es amor, impartida por Marina Marroquí Esclapez, una cita dirigida especialmente a público adolescente, reforzando la educación en igualdad como base para relaciones más justas y corresponsables.

Como cierre, los días 25 y 26 de marzo se celebrarán las Jornadas de Investigación sobre Violencias Sexuales, donde se presentarán trabajos con perspectiva de género e interseccional, reforzando la formación como herramienta clave para consolidar avances en igualdad.

También ha recordado la edil que la programación incluye el curso Prevención y detección de las violencias sexuales y protocolos frente al acoso sexual y por razón de sexo, que se desarrolla desde enero en la Fundación Municipal de la Mujer.

Además, y a propuesta del grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana, se va a desarrollar la Ruta Feminista Gaditana: las mujeres que construyeron nuestra ciudad, tiene como objetivo visibilizar el papel histórico, social, cultural y económico de las mujeres en Cádiz, así como recuperar la memoria colectiva e incorporar la perspectiva de género al callejero y a los espacios públicos. "Esta actividad todavía se está licitando, con lo que no tenemos fecha de inicio, pero se celebrará no sólo para la conmemoración sino durante todo el año", ha explicado Virginia Martín sobre ruta guiada gratuita por distintos puntos emblemáticos de la ciudad vinculados a mujeres gaditanas destacadas o a espacios significativos para la memoria feminista, como el edificio de la antigua Real Fábrica de Tabacos (actual Palacio de Congresos y Exposiciones de Cádiz), los jardines de las hermanas Carvia Bernal o la calle dedicada en el barrio de La Viña a la Salvaora y la Petróleo, entre otros lugares.

Festival Sororama y premios Ilustres Anónimas

La programación se complementa con dos eventos que tienen ya su hueco propio en la oferta de cada 8M, el festival Sororama y los premios Ilustres Anónimas, que se conceden a ocho mujeres por sus valiosas aportaciones a la sociedad gaditana en diferentes ámbitos.

Sororama, un evento festivo protagonizado que pone en valor el talento de las artistas gaditanas de diferentes disciplinas, tiene lugar en el Baluarte de la Candelaria los días 20 y 21 de marzo. Este año contará con las presencias de emprendedoras locales como Sandra García Arce (moda sostenible); y Estefanía Hernández y Leticia González, impulsando el tejido económico femenino; en el área de salud y bienestar, María Acedo impartirá un taller específico dedicado al suelo pélvico; la literatura y el pensamiento estará representado por autoras como Mar Muñoz, Thais Gamaza, Irene Carrasco y Lola Aragón, junto a ponencias de Mercedes Sánchez Vico y la activista Amelia Tiganus; mientras que en el de las artes visuales participarán, entre otras, Belén García y Ana Magallanes Camón.

El programa se completa con conciertos y espectáculos escénicos a cargo de artistas como Carmen Xía, Laura Bafles, la comparsa 'La Camorra', Marta Dylan o Nina Alemania, entre otras. Además, el festival dispondrá de un espacio de conciliación con aula coeducativa, facilitando la participación familiar.

En cuanto a Ilustres Anónimas, cuyo acto tendrá lugar el 23 de marzo a las 18:00 horas en el Palacio de Congresos, las mujeres reconocidas en este 2026 son la investigadora María Rosa Durán; la emprendedora tecnológica Eva Fernández González; la deportista Desiré Rovira Ramírez; la directora del IES Drago, Mª José Albarrán Gómez; la emprendedora y dinamizadora cultural Luisa Barrios Vázquez; la catedrática de Historia Contemporánea de la UCA María de la Gloria Espigado Tocino; la enfermera perfusionista Gloria Guillén Romero; y la gaditana Dolores Sousa García, que desta por su intensa labor social vinculada a la parroquia de Loreto.