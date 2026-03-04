¿Quiénes son las Ilustres Anónimas de Cádiz este 8M de 2026?

El próximo 23 de marzo, a las 18:00 horas, el Palacio de Congresos de Cádiz acogerá una nueva edición de Ilustres Anónimas, uno de los actos más significativos de la programación del 8M impulsada por la Fundación Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Cádiz.

El evento, que será presentado por la periodista Laura Jurado, contará con las actuaciones musicales de María La Mónica y Mariló Rico, y servirá para reconocer públicamente la trayectoria de ocho mujeres cuya labor profesional y compromiso contribuyen de manera destacada al desarrollo de la ciudad.

Entre las homenajeadas se encuentra María Rosa Durán, profesora del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Cádiz e investigadora vinculada al INiBICA. Destaca por su trabajo en la aplicación de modelos matemáticos al ámbito biomédico y por impulsar el proyecto ‘Recaída Cero’, una iniciativa pionera orientada a predecir recaídas en leucemias pediátricas mediante herramientas predictivas avanzadas. Su trayectoria integra investigación científica, transferencia sanitaria y docencia universitaria, contribuyendo tanto al avance del conocimiento como a la mejora de la calidad de vida de pacientes.

También será reconocida Eva Fernández González, emprendedora tecnológica y fundadora de Gestanex, considerada la primera empresa de inteligencia artificial liderada por una mujer en la provincia de Cádiz. Reconocida con el segundo premio en los Premios AJE Cádiz, impulsa soluciones innovadoras basadas en inteligencia artificial para la optimización empresarial, convirtiéndose en referente femenino en el sector tecnológico y ejemplo de liderazgo y transformación digital.

La deportista Desiré Rovira Ramírez recibirá igualmente este reconocimiento. Pionera gaditana en muay thai a nivel internacional, en 2022 fue una de las primeras ocho mujeres en competir en el estadio Rajadamnern de Tailandia, un hito histórico en esta disciplina. Subcampeona del mundo, representa valores de superación y rompe barreras de género en el deporte, llevando el nombre de Cádiz a escenarios internacionales.

En el ámbito educativo será distinguida Mª José Albarrán Gómez, directora del IES Drago y firme defensora de la escuela pública. Como orientadora ha impulsado proyectos piloto dirigidos a alumnado con necesidades educativas especiales, promoviendo la inclusión y la innovación pedagógica. Bajo su liderazgo, el centro ha obtenido diversos reconocimientos, reflejo de su compromiso socioeducativo y su atención integral al alumnado.

El ámbito cultural estará representado por Luisa Barrios Vázquez, profesora de Latín y Griego y fundadora de ‘La Casapuerta de Luisa’. Ha convertido este establecimiento en un espacio cultural abierto y gratuito que dinamiza la vida social y artística de Cádiz. Referente en un sector tradicionalmente masculinizado, promueve eventos culturales y reconoce el talento local a través de los ‘Premios La Casapuerta’, fortaleciendo el tejido cultural y vecinal de la ciudad.

Será homenajeada igualmente María de la Gloria Espigado Tocino, catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Cádiz y referente en estudios de género e historia social. Cuenta con una amplia producción investigadora y docente que ha consolidado el prestigio académico de la institución. Su labor divulgativa y formativa ha contribuido a una visión crítica e inclusiva del pasado y a la formación de nuevas generaciones investigadoras.

Del ámbito sanitario se reconocerá a Gloria Guillén Romero, enfermera perfusionista especializada en cirugía cardiovascular, cuya labor resulta esencial en intervenciones de alta complejidad. Compagina su trayectoria profesional con la escritura del libro Un Arcoíris en Vichocuntín y su participación en Baranda Teatro, integrando ciencia, cultura y compromiso social.

Finalmente, será distinguida Dolores Sousa García, destacada por su intensa labor social vinculada a su parroquia, centrada en el acompañamiento y apoyo a personas vulnerables. Su compromiso solidario fortalece redes comunitarias y representa el trabajo constante y silencioso de tantas mujeres que sostienen el tejido social desde la cercanía y la entrega diaria.