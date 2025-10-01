Un 40 por ciento de los adolescentes de la Bahía de Cádiz cree que los datos de violencia de género son exagerados

Un 40 por ciento de chicos adolescentes de la Bahía de Cádiz cree que los datos de violencia de género son exagerados y más de un 30 % de ellos consideran que los inmigrantes invaden la sociedad española, pueden acabar con su cultura y están relacionados con la delincuencia.

Estos son algunos de los "preocupantes" datos que se extraen de una encuesta que la delegación en Cádiz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha realizado entre casi 300 estudiantes de cuarto de la ESO en institutos públicos de Cádiz, Puerto Real, San Fernando y Chiclana de la Frontera.

"En los talleres que damos en los institutos nos ha preocupado mucho como calan entre los adolescentes los discursos de odio de las redes sociales hacia temas como el feminismo, la inmigración o el cambio climático. Para ellos es su única fuente de información", explica Mamen Belizón, de la APDH en Cádiz.

Por ello decidieron hacer una encuesta durante el curso pasado. "Sabemos que existen estudios a nivel nacional, pero no había en la zona", añade.

Y la plantearon "como un examen" sorpresa y separados, para que las respuestas de unos no influyeran en las de otros.

"Los mensajes que difunde la derecha calan"

Los datos extraídos han confirmado "cómo están calando entre los y las más jóvenes los bulos que, contra las personas migrantes, el movimiento feminista o el colectivo LGTBIQ+, difunde la extrema derecha".

Así, uno de cada tres adolescentes piensa que los inmigrantes "nos quitan el trabajo" y hasta un 30,5 % de los jóvenes encuestados afirman que los inmigrantes "nos invaden y pueden acabar con nuestra cultura".

También un tercio de los jóvenes consultados vincula inmigración y delincuencia, "a pesar de que el propio Ministerio del Interior ha desmentido con datos este bulo".

Otros bulos muy extendidos

Otros bulos "muy extendidos" son los relativos a que la población inmigrante recibe demasiadas ayudas sociales, algo que han afirmado el 40 % de los encuestados o a que colapsan la Sanidad y abusan de las visitas a los médicos, algo que opinan un 20 % de los encuestados chicos y un 7 % de las chicas.

A la APDHA le llama la atención que más de un tercio de los adolescentes gaditanos responsabilizan a las personas sin hogar de su situación y muestran un rechazo ante las personas empobrecidas.

Opiniones diferentes entre chicos y chicas

Los resultados en esta cuestión varían significativamente entre chicos y chicas. Mientras el 15 % de las jóvenes encuestadas piensan que los datos de violencia de género están exagerados, entre los adolescentes varones la cifra se eleva hasta casi un 40 %.

Además casi la mitad de los chicos jóvenes que fueron encuestados afirma que el feminismo es una amenaza para los hombres.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía cree que esta encuesta confirma la necesidad de contrarrestar el efecto que los bulos y los discursos de odio generan entre la población adolescente.

Por ello propone iniciativas como cuestionar y neutralizar estos mensajes desde la propia comunidad educativa, con la implicación tanto del profesorado como de las familias; promover una formación digital que permita distinguir entre información veraz y contenidos manipulados; incluir materias en el currículo escolar que propicien un espíritu crítico frente a los contenidos que perciben en redes sociales; e incorporar a los planes de convivencia e igualdad de los centros educativos actividades y talleres que fomenten la diversidad y la coeducación.

Para reflexionar sobre este asunto, la APDHA organiza este sábado en Cádiz la jornada 'Bulos y discursos de odio contra la democracia y los derechos humanos', que contará con la participación de las periodistas Ángeles Caballero, Vanessa Perondi, María Iglesias y Patricia Simón, además del politólogo Pablo Simón, el profesor de derecho constitucional en la Universidad de Sevilla Joaquín Urias y con Sandra de Garmendía, directora general de derechos de la infancia y de la adolescencia del Ministerio de juventud e infancia