Una jornada en Cádiz contra los bulos y los discursos de odio

Con el propósito de crear un espacio colectivo de reflexión y análisis crítico, la delegación gaditana de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) organiza la jornada Bulos y discursos de odio contra la democracia y los derechos humanos que tiene lugar este 4 de ocubre en la Facultad de Enfermería y Fisioterapia.

"En este encuentro abordaremos el grave impacto negativo que los bulos, la desinformación y los discursos de odio ejercen sobre nuestra sociedad y la convivencia democrática. Estos fenómenos no solo dañan el tejido social, sino que también erosionan los valores fundamentales de la democracia, promoviendo la exclusión, el racismo y la xenofobia. Por ello, esta jornada se propone contribuir a la construcción de una ciudadanía informada, crítica y comprometida con la defensa de los derechos humanos", explican desde la organización la motivación del encuentro en el que participantes expertos como Pablo Simón, Patricia Simón, Ángeles Caballero, Vanessa Perondi, Joaquín Urías, Sandra de Garmendia y María Iglesias.

Además, esta iniciativa será el broche de oro a la campaña QNTC (Que No Te Confundan con los discursos de odio), una acción que ha recorrido centros educativos, barrios y espacios sociales, con el fin de sensibilizar y prevenir la propagación de mensajes de odio.

También, efectivamente, se busca la reflexión crítica sobre la desinformación, analizandor el papel que juegan los bulos y las noticias falsas en la erosión del debate público y la salud democrática.

En este sentido, también se compartirán contenidos rigurosos y accesibles con el fin de desmontar las narrativas falsas que criminalizan injustamente a migrantes, jóvenes, mujeres, infancia y minorías, visibilizando sus derechos y realidades.

En resumen, una jornada para fomentar acciones sociales, políticas, jurídicas y comunicativas que permitan combatir la mentira organizada y defender de manera efectiva los derechos humanos.

Programación completa

9:00 – 9:15: Bienvenida y presentación – Rafa Lara (APDHA)

Bienvenida y presentación – 9:15 – 10:20: Bulos, mentiras y degradación democrática – Pablo Simón y Patricia Simón | Moderadora: Ana Rosado

Bulos, mentiras y degradación democrática – | Moderadora: Ana Rosado 10:20 – 11:10: Bulos, desinformación y medios de comunicación – Ángeles Caballero y Vanessa Perondi

Bulos, desinformación y medios de comunicación – 11:10 – 11:30: Descanso con café, té y pastas marroquíes

Descanso con café, té y pastas marroquíes 11:30 – 12:20: Presentación del informe Jóvenes y discurso de odio – Grupo de sensibilización de APDHA

Presentación del informe Jóvenes y discurso de odio – 12:20 – 13:10: Infancia migrante: colectivo vulnerable – Sandra de Garmendia y María Iglesias

Infancia migrante: colectivo vulnerable 13:10 – 14:00: Acción política y social frente al discurso de odio – Joaquín Urías | Presenta: Marisol Gómez

Acción política y social frente al discurso de odio – | Presenta: Marisol Gómez 14:00 – 14:30: Conclusiones y cierre – Diego Boza (Coordinador general APDHA)

El precio de la inscripción a la jornada es de 5 euros.