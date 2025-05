Cádiz recibe alrededor de 40 solicitudes de viviendas de uso turístico desde el anuncio de la suspensión de nuevas licencias

Cádiz/Como ha recordado José Manuel Cossi al término de la Junta de Gobierno Local de este viernes, la modificación del PGOU para reducir los ejes comerciales y ampliar la compatibilidad del uso terciario con el residencial que este lunes sale a exposición pública, se integra en un paquete de medidas destinadas a fomentar la vivienda, una de ellas, la suspensión de nuevas licencias de viviendas de uso turísticos (VUT).

Bien, pues desde que el Ayuntamiento de Cádiz anunció esta determinación, que no tendrá su aprobación definitiva hasta que pase por Pleno, al Consistorio han llegado "entre 35-40 nuevas solicitudes" que, según ha aseverado el primer teniente de alcalde, "en su mayoría han sido rechazadas".

"Realmente, ya es que está muy restringido con lo que la mayoría de estas solicitudes no cumplen con la normativa urbanística. Así, aunque inicialmente, por la declaración responsable, aparecen en la plataforma, una vez que se nos comunica al Ayuntamiento, se consulta cada una de ellas y, a las que no cumplen con la normativa, se les da de baja", ha explicado.

Con todo, el edil asegura que la próxima normativa, todavía más restrictiva, se aprobará "en un Pleno Extraordinario" que convocarán para poder decretar de manera definitiva la suspensión "hasta que se haga un estudio actualizado de presión turística zonificada y podamos avanzar en los siguientes instrumentos que nos permitan regular de manera ya definitiva la implantación de nuevas VUT.".

Un estudio que se pretendía, "y se sigue pretendiendo, si se puede", hacer con la Universidad de Cádiz. "Pero tiene que hacerse a través de un contrato OTRI y eso conlleva ciertas dificultades administrativas que lo han retrasado, de manera que ahora lo vamos a retomar y, si no se puede, se hará un contrato abierto", ha precisado Cossi que no ocutal que al equipo de Gobierno le gustaría encargar este análisis directamente a la UCA "por la neutralidad y objetividad de los datos", no obstante, "es verdad que hay ciertas reservas en el encaje de un contrato de investigación, un contrato OTRI, respecto a esta actuación en concreto", ha reconocido.