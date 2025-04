Bruno García: "Si los tiempos para cambiar el uso del suelo para Navalips son buenos, también lo son para el nuevo Hospital de Cádiz"

Cádiz/Además de defender como "viable, real y positiva" su propuesta a Zona Franca de ofrecer la parcela del colegio Adolfo de Castro para construir viviendas a cambio del terreno de CASA para que la Junta de Andalucía construya el nuevo (y cada vez más lejano) Hospital Regional de Cádiz, el alcalde Bruno García no llega a comprender uno de los argumentos esgrimidos por el Consorcio para sostener su negativa: La tardanza que supondría el cambio del uso del suelo del antiguo centro educativo que alargaría "en 4 o 5 años" el inicio de las obras del centro sanitario. Una previsión realizada en vistas de lo que se está alargando este mismo proceso en la futura promoción de viviendas de Navalips, donde 800 nuevos hogares, 400 de renta libre y 400 de vivienda protegida, se levantarán en suelo de Zona Franca.

"Si los tiempos para cambiar el uso del suelo para Navalips son buenos, también lo son para la operación del nuevo Hospital", ha resuelto el primer edil de la ciudad que valora la salida de los portavoces de Zona Franca como "una evasiva". De hecho, Bruno García incluso ha llegado a valorar la actitud de los representantes del Consorcio "durante este año y medio en el que hemos estado hablando para conseguir el suelo" como "no muy constuctiva". Y, es más, el alcalde se ha quejado de que "toda la polémica" en torno al hospital no ha sido generada por la Administración Local sino "porque nos hemos tenido que enterar a través de la prensa de que no veían viable nuestra propuesta, en vez de hablarlo con nosotros y, casi al tiempo, casualmente, aparece Óscar Torres (portavoz del PSOE en el Ayuntamiento) para terminar de bloquear el asunto", ha lamentado.

Con todo, y centrándose en la posible demora del proyecto de la construcción del hospital por el cambio del uso del suelo del solar que ofrece el Consistorio, el teniente de alcalde de Urbanismo, José Manuel Cossi, asegura que los tiempos serían bien diferentes a los que se están gastando en la operación Navalips.

"Ninguna operación urbanística tiene una fecha garantizada estanca, pero trabajamos con la máxima agilidad posible en Navalips y trabajaríamos con la máxima agilidad posible en el caso del cambio del uso de suelo de Adolfo de Castro. En el caso de Navalips hablamos, además, de una operación especialmente ambiciosa, y que está viendo el final con buenas perspectivas, pero en el cambio del uso de la parcela que hemos ofrecido sólo estamos implicadas las administraciones que allí participamos, por lo que se puede hacer con una agilidad superior a Navalips, para nada se agotará tanto el tiempo en el cambio de uso del Adolfo de Castro", ha asegurado.

Así, Cossi ha querido explicar que en el caso de Navalips se tiene entre manos una "reasignación de unidades de ejecución de una empresa externa a Zona Franca que está trabajando mucho, y muy bien, para hacer posible una operación en la que participan más de 100 copropietarios y ya está, prácticamente en fase final", ha adelantado sobre el procedimiento en el que ya "se ha respondido a todas las alegaciones, se tienen todos los informes preparados para la aprobación definitiva, y sólamente se ha recibido ahora un desfavorable del Consultivo de Andalucía que hay que responder y que se está trabajando en estos días técnicamente para completarlo y poder llevarlo a la aprobación definitiva el PRI (Plan de Reforma Interior de este área de Zona Franca) muy pronto", ha aseverado.

Por su parte, el alcalde de Cádiz ha insistido en que "si a Zona Franca le parecen mal esos tiempos para el Hospital, ¿por qué les parecen aceptables para Navalips?"