Bruno García sobre los presupuestos: "¿Qué le molesta exactamente a la oposición?"

No ha terminado de entender el alcalde de Cádiz, Bruno García, las críticas de los partidos de la oposición municipal (PSOE y AIG) al avance de presupuestos que el gobierno local dio a conocer este miércoles. Dice el alcalde que no entiende ni las formas ni el fondo de esas críticas, que incluso considera fruto de un guión preestablecido que ni siquiera tiene en cuenta los números cuadrados por el equipo de gobierno.

"¿Qué les molesta exactamente?", se ha preguntado este jueves García, horas después de que PSOE y AIG hicieran sus particulares valoraciones del presupuesto municipal cuyas líneas principales se daban a conocer el miércoles. "¿Les molesta que haya subido la partida en Servicios Sociales, en Cultura, en Educación Pública, en Movilidad, o en Vivienda? ¿Les molesta que hayamos subido en Mantenimiento Urbano, quizás? ¿O que vayamos a tener un servicio de mantenimiento de parques infantiles? ¿Les molesta que hayamos subido en todo? ¿O lo que les molesta es que hagamos un presupuesto, teniendo en cuenta que Adelante Izquierda Gaditana los hacía algunos años sí y otros años no, y que el PSOE gobierna en España sin presupuesto?", se ha preguntado el alcalde en relación a los dos partidos de la oposición.

Con estos interrogantes respecto a las críticas vertidas por PSOE y AIG, ha querido señalar también el alcalde la "contradicción" que a su juicio presentan ambos grupos municipales. El del PSOE, por hacer un análisis "después de decir su portavoz, Óscar Torres, que no tienen documentación"; y de AIG "porque siempre hablan desde un trono superior sobre los presupuestos cuando jamás quisieron sentarse con nosotros para presentarnos el presupuesto" cuando Adelante gobernaba la ciudad y el PP era el principal partido de la oposición. "Y sigo sin entender que hicieran presupuestos sólo en los años pares, y tienen el honor de ser el único equipo de gobierno en Democracia que aprobara un presupuesto en Junta de Gobierno Local, que lo echó luego para atrás la Justicia", ha recordado el alcalde para contradecir esos pronunciamientos actuales de AIG respecto a las cuentas avanzadas por el actual gobierno del PP.

"Son dos grupos municipales de derrotistas, derrotados por su inacción", ha calificado Bruno García, añadiendo. "Uno por su falta de gobierno; y el Partido Socialista por su complicidad", ha añadido para responder a las críticas de la oposición. Críticas que se referían también al dinero que el Ayuntamiento destinará a los bancos, algo excesivo según AIG. "Si hacen un estudio a ver quién ha pagado más bancos, les llevará a un solo sitio, que es Adelante Izquierda Gaditana", ha asegurado el alcalde.

La conclusión a la que llega García es que PSOE y AIG "tienen una plantilla para valorar los presupuestos" seas cuales sean las partidas y planteamientos que desarrolle el gobierno municipal. "Siempre es la misma, siempre es puro derrotismo. Y el PSOE lleva 30 años con la misma plantilla de respuesta. Y la verdad, esa plantilla de derrotismo a la ciudad no le aporta absolutamente nada", ha zanjado el alcalde.