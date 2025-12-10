Presupuestos 2026 de Cádiz para el PSOE: "Bruno García sigue jugando al Monopoly con el futuro de los gaditanos”

El portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, se ha mostrado tajante tras el avance realizado por el alcalde de la ciudad, Bruno García, sobre las líneas maestras de los presupuestos municipales para el próximo año. Para los socialistas, la actitud mostrada por el regidor confirma su deriva, "ya alejada de la moderación", y "su falta de proyecto real para la ciudad". "Bruno García sigue jugando su particular partida al Monopoly con el presupuesto y el futuro de los gaditanos, ya que donde anuncia nuevas inversiones realmente lo que hace es reutilizar el dinero de presupuestos pasados que no ha ejecutado por su falta de gestión”, ha aseverado.

Torres ha criticado duramente la falta de rigor y transparencia en el inicio de estas conversaciones. “Para Bruno García el diálogo con la oposición sobre un tema tan importante como son los presupuestos generales de la ciudad, lo único que ha merecido es una charla de 20 minutos sin haber facilitado ningún tipo de documentación". El dirigente socialista ha denunciado que el alcalde se ha limitado a "enumerar verbalmente lo que quiere y lo que no quiere hacer", sin aportar ni un solo dato, memoria o informe que sustente sus intenciones.

El portavoz del PSOE ha incidido en el evidente cambio de talante del alcalde popular. "Bruno García ha pasado de la moderación a decir que no quiere los votos de la oposición, ya que dice tener los votos de la ciudadanía". Ante esta afirmación, Óscar Torres ha lanzado una advertencia directa al primer edil: "Debe ser más cauto, porque los votos no son cheques en blanco y, lo mismo que la ciudadanía se los da, también se los puede quitar" .

En materia económica, lo que sí ha quedado patente para el portavoz socialista es que “el Partido Popular tiene intención de continuar su ruta por los bancos, anunciando la solictud de préstamos que hipotecan el futuro de la ciudad", ha concluido.