Bruno García: "El Cádiz CF nos pide que cambiemos el nombre del estadio a Carranza y nosotros le pedimos que cambien el del trofeo"

De Ramón de Carranza a Nuevo Mirandilla y de Nuevo Mirandilla, a Carranza. El cambio del nombre del estadio del Cádiz CF, de propiedad municipal, y del trofeo, cuya marca ostenta el club, siguen generando polémica. El Gobierno de España dirigió el pasado 30 de julio una carta al Ayuntamiento en la que se le recuerda que debe cumplir con la Ley de Memoria Histórica, que es precisamente lo que hizo el anterior equipo de Gobierno de José María González, con Martín Vila al frente de esa concejalía.

"Agradecemos la carta del Gobierno de España, en su recordatorio para que, obviamente, cumplamos la legalidad y la vamos a cumplir en todo caso. Actuamos de buena fe. Vamos a hacerlo, además, con un expediente bien elaborado", dijo esta mañana a los periodistas el alcalde de Cádiz, Bruno García, en sus primeras declaraciones sober este asunto.

"No queremos generar ninguna polémica. Lo hemos dejado muy claro. Nosotros eliminamos el nombre anterior y lo convertimos en Trofeo y en Estadio Carranza, eliminando cualquier referencia personal, aunando este sentimiento que creemos que existe, y el Cádiz CF también lo cree así, porque es la memoria colectiva del cadismo en estos 70 años", respondió a García a pregunta de una de las periodistas.

"Eliminar el nombre del trofeo no se había hecho antes"

"También hemos iniciado el preceso para que el Trofeo deje de llamarse Ramón de Carranza y se llame Carranza", recordó el alcalde. "Creemos que es válido, que lo vamos a explicar bien y vamos a hacer un buen expediente. En cualquier caso, quiero recordar que eliminar el nombre del trofeo no se había hecho antes, cosa que llama la atención. Creemos que tenemos la razón, y si no la tuviéramos, ahí están los recursos judiciales para que decidan si se puede o no. Nosotros creemos que sí", inisistió Bruno García.

"Cuando vayamos avanzando, iremos informando de todos los pasos", respondió a la pregunta de otro periodista sobre si se abriría algún preoceso participativo. "El planteamiento participativo que hizo el anterior equipo de Gobierno fu un poco extraño, primero se abrió, luego lo acotaron", resumió.

Cumplir con la ley de marcas

"También hay que cumplir con la ley de marcas; el Estadio Carranza es una marca, que tiene registrada el Cádiz CF; ha habido una cesión parcial de la marca Trofeo Carranza, pero no se ha sabido de la cesión de la marca Estadio Carranza", planteó otro periodista. "Es muy sencillo: el Cádiz tiene tanto la marca del estadio como la del trofeo y nos han pedido un cambio de nombre en el estadio que tiene en uso. Y en el trofeo, somos nosotros quienes le pedimos al Cádiz CF que se elimine el nombre de Ramón y poner el de Carranza. Ellos tienen ese derecho y nosotros se lo pedimos", concluyé el alcalde.