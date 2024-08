El Ayuntamiento de Cádiz da el primer paso hacia el nombre Estadio Carranza que la Ley de Memoria podría tumbar

Cádiz/El cambio de nombre del actual estadio Nuevo Mirandilla por Estadio Carranza, una solicitud cursada por el Cádiz C. F. al Ayuntamiento de Cádiz, está este viernes más cerca tras la aprobación en Junta de Gobierno Local del inicio del expediente para proceder a la nueva denominación. ¿O no? Y es que el primer teniente de alcalde del Consistorio gaditano, José Manuel Cossi, ha reconocido que este trámite administrativo municipal puede iniciarse y cerrarse y, con todo, la nueva nomenclatura no sería posible si se considera que se incumple la Ley de Memoria Democrática. Una legislación que, recordemos, amparó el procedimiento que llevó al anterior equipo de Gobierno a sustituir el nombre de Estadio de Ramón de Carranza por su actual rótulo.

"Si no se cumple la ley, podría darse el caso que no hubiera cambio de nombre, claro. Pero nosotros lo que estamos diciendo hoy aquí es que se inicia el procedimiento a nivel técnico municipal, con todos sus hechos administrativos necesarios, para llegar a aprobarse", ha manifestado el también edil de Memoria Democrática que, a su vez, ha asegurado que desde su delegación "se ha consultado con la Ley de Memoria Democrática" y confía en que el cambio de nombre puede salir hacia adelante "con el planteamiento que se nos traslada desde el Cádiz C. F. de Carranza como nombre desligado a la figura (alcalde de la ciudad vinculado directamente con el golpe de Estado del 36 y la posterior represión franquista) , honrando nada más que la identidad y la memoria colectiva del cadismo". Además, hay que recordar que el club cadista tiene registrada la marca Estadio Carranza desde hace unos años, por lo que entienden que el nominativo se ha convertido en una marca comercial que supera el carácter político.

Bajo ese prisma, Cossi cree que "se garantiza" que el cambio de denominación del Estadio se puede hacer en cumplimiento con la Ley de Memoria Democrática "siempre que esté argumentado y sea posible". Una argumentación que, hasta ahora, se basa en la solicitud del Cádiz C. F. pero que tras esta aprobación del inicio del expediente deberá de generarse desde el Ayuntamiento un informe justificativo y seguir los pasos que se marquen desde la Secretaría General. "Nosotros lo que vamos a dar son los pasos administrativos oportunos para que esta solicitud se pueda tramitar, un procedimiento administrativo que es el mismo que se dio para el cambio de nombre anterior. Es el procedimiento interno normal. Nosotros hacemos este trámite de buena fe y sólo buscando respuesta a una mayoría ciudadana que entiende que el estadio se debe llamar así. ¿Que se puede o no se puede? Pues ya lo veremos, nosotros haremos las consultas que sean necesarias", ha explicado.

El Trofeo Carranza y la solicitud de cesión parcial

También ha anunciado Cossi que en paralelo al inicio del expediente del cambio de denominación del estadio, "y por coherencia", se van a iniciar los trámites "para asignar al Trofeo el nombre de Trofeo Carranza". Una competición deportiva que este año cumple su LXX edición y que se jugará el próximo 10 de agosto.

Además, como trámite previo, el teniente de alcalde también ha informado de que se ha solicitado al Cádiz C. F. la cesión parcial de la marca Trofeo Carranza (otro sello también registrado por el club) para poder operar a nivel municipal. Una cesión que, según ha aseverado, "no ha conllevado ninguna contraprestación económica por parte del Ayuntamiento al Cádiz C. F.".

"Lo que estamos haciendo aquí hoy es dar al Trofeo el nombre de Carranza, que es la parte municipal, y tramitar la solicitud del Cádiz C.F. que pide el cambio de nombre del estadio", ha resumido el edil que también ha querido contestar a las críticas que en los últimos días han calificado este movimiento de "cortina de humo" que oculta falta de gestión de la ciudad por parte del equipo de Gobierno de Bruno García. "Porque se nos solicite por parte del Cádiz el cambio de nombre del estadio no se para la ciudad. Nosotros seguimos funcionando centrados en lo que estamos, que es recuperar mantenimiento urbano de la ciudad, reforzar la limpieza y trabajar en los problemas diarios de los vecinos y vecinas de Cádiz. Independientemente de esto, se ha dado la circunsamtancia de que este debate estaba sobre la mesa y nosotros lo vamos a tramitar sin perder mucho más tiempo. Vamos a dar este paso administrativo y, hasta el siguiente, no tenemos mucho más que decir sobre este planteameinto, lo que haya que debatir se hará en el contexto oportuno", ha zanjado.