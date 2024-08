Carranza Incumple, una plataforma ciudadana contra el nuevo nombre del estadio de Cádiz

Cádiz/La aprobación en Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cádiz del inicio del expediente por el que se cambiaría el nombre del estadio Nuevo Mirandilla a Estadio Carranza continúa levantando revuelo y debate entre la ciudadanía. Así, desde el propio seno del cadismo, y buscando el apoyo del resto de la gaditanía, ha nacido la plataforma Carranza Incumple, que se opone a la iniciativa, solicitada por el Cádiz C. F. al Consistorio gaditano, de modificar la denominación de esta instalación municipal.

"Los abajo firmantes, todos unidos por nuestra pasión por el Cadismo, su historia, su pasado, presente, y futuro hemos creado esta plataforma ciudadana para oponernos a la iniciativa de nuestro Ayuntamiento para devolver al estadio de la ciudad el nombre Carranza", se presentan los impulsores de esta organización donde destacan nombres como el del historiador Manuel Granado, miembro de la Comisión de Historia del Centenario del Cádiz Club de Fútbol; José María de la Hera, de la peña Cadistas Finos; José Antonio Fernández Washi, uno de los miembros más veteranos de las Brigadas Amarillas; Andrés Sainz, que fue vicepresidente de la Federación de Peñas y el cadista Javier Granado.

Ciudadanos que, según explican en la web que da visibilidad a la plataforma, solicitan al Ayuntamiento de Cádiz "que no acceda a la petición del Cádiz C. F. de recuperar 'Carranza' como nombre del estadio municipal de la ciudad". "Que si no les gusta 'Nuevo Mirandilla', que le pongan el nombre que quieran (no de ninguna persona), pero nunca más Carranza", escriben.

A este respecto se profundiza en el manifiesto aparejado a la iniciativa y que están difundiendo por redes sociales. Un escrito conformado por cinco puntos en los que se muestra "máximo respeto por el apellido Carranza" -"en absoluto se trata de ir contra el apellido Carranza, que nos merece el mismo respeto que cualquier otro, independientemente de lo que haya podido hacer alguna persona bajo su nombre", aclaran- y donde se pone en duda que el cambio de denominación se haga en nombre del cadismo. "Para empezar, el cambio de nombre no lo debe decidir el cadismo, lo tendrá que decidir los gaditanos, pues el estadio es municipal. Pero, además, ¿de qué cadismo hablan?, ¿cómo se pueden permitir decir que el cambio obedece a una opinión mayoritaria? Si realmente están tan seguro de ello, que se atrevan a hacer un referéndum. No se atreverán", apuestan.

Además, desde esta plataforma ven no sólo "imposible" sino "una falta de respeto a la Historia" el argumento esgrimido por Ayuntamiento y Cádiz C. F. de que Carranza es un nombre desligado al golpista Ramón de Carranza sino que hace referencia a la memoria colectiva del cadismo. "Es una evidencia que el nombre del estadio como 'Carranza' ha quedado muy arraigado en la cultura social de Cádiz. Han sido cerca de setenta años llamándose así, ¡más de cuarenta de ellos en democracia!, lo cual resulta incomprensible y dice mucho. Es normal esa identidad y memoria colectiva a la que alude la solicitud para recuperar el nombre de «Carranza», a secas, en un intento de despersonalizarlo, pero, con todo lo que hay detrás, es imposible desprenderse de la figura que le dio nombre", apunta el manifiesto que suma que "en el argumentario del Ayuntamiento también se aboga a que el nombre de 'Carranza' trasciende en todo lo que se refleja respecto a su nombre anterior, en un absoluto desprecio a la historia".

"¿Cómo el simple nombre de un estadio puede trascender a la Historia, por muy arraigado que esté el nombre en la memoria colectiva? ¿Cómo puede trascender ese nombre al horror sufrido por cientos de familias gaditanas? De consumarse la acción del Ayuntamiento, se trataría de algo mucho más grave que una falta de respeto a Cádiz y su historia, sería un grave atentado contra la memoria, contra la convivencia y contra la democracia. Llamarse «Carranza», sin el «Ramón», es un intento por ignorar la historia, pero no puede borrarla", reflexionan.