Bruno García: "No me meto en la relación del Cádiz CF con sus patrocinadores, me meto en que el estadio se sigue llamando Nuevo Mirandilla"

Ni le ha cogido por sorpresa, ni parece que lo observa con malos ojos. El alcalde de Cádiz, Bruno García, está "valorando" la ya anunciada decisión de la dirección del Cádiz CF de cambiar el nombre del estadio, un recinto municipal, durante sus partidos y eventos en base a un acuerdo estratégico de patrocinio. Un convenio por el que el Nuevo Mirandilla pasará a denominarse comercialmente JP Financial Estadio durante los próximos cinco años.

"Esto es una información que llevamos tiempo trabajando. Ellos lo han anunciado en los términos de que tienen su relación con su patrocinador, y yo en eso no me meto. Me meto en que el estadio, efectivamente, se sigue llamando Nuevo Mirandilla como concepto de estadio municipal, porque el cambio de nombre del estadio pertenece al Ayuntamiento, pero la posibilidad de hacer compatibilizar esa realidad con el derecho que tiene el club pues es lo que estamos valorando", ha explicado el primer edil.

Un derecho que el mandatario de la ciudad basamenta en el convenio del año 1981 -renovado invariablemente por los cuatro alcaldes de Cádiz en democracia y que cumple en 2031- entre el club y el municipio por el cual, según reza la cláusula 13b, la explotación comercial de la publicidad del estadio, en cualquiera de sus modalidades, "en cualquiera de sus modalidades", ha subrayado, la tiene el ente deportivo actualmente dirigido por Manuel Vizcaíno.

Además, y quizás como señal de que al alcalde popular no le desagrada el camino comercial tomado por el club, García ha recordado que "este es un modelo" que se sigue en otras ciudades como "San Sebastián, A Coruña o Vigo", también con estadios municipales que permiten otra denominación comercial de los campos durante sus partidos. "Un caso muy evidente es el de la Real Sociedad, que el estadio se llama Estadio de Anoeta y cuando juega el equipo se llama Reale Arena", ha ejemplificado.

Impacto económico en el deporte base de la ciudad

Lo que no ha terminado de aclarar el dirigente de la ciudad, aunque sí ha dado algunas pistas, es qué tipo de contraprestación, si la hubiera, podría recibir la ciudad ante el acuerdo entre el Cádiz CF y JP Financial. Así, en la presentación de la alianza comercial entre ambas entidades se ha hablado de "un conjunto de iniciativas sociales que desarrollarán de manera conjunta en la ciudad durante los próximos cinco años, combinando acceso financiero responsable y programas de formación dirigidos a distintos colectivos".

A este respecto, el alcalde ha dicho: "Efectivamente, sí pasa porque haya una inversión económica para la ciudad aunque no está cerrada. No consideramos tanto que haya un beneficio para el Ayuntamiento pero sí para la sociedad y consideramos que tiene que impactar en el deporte base, también en consonancia con lo que han solicitado otros partidos de la oposición".

En este sentido, el primer edil ha destacado que la partida dedicada al deporte base ha aumentado de 235.000 a 300.000 euros en este año y, "si esta aportación del club se concreta", pues "se podría duplicar, prácticamente, la partida económica del deporte base", ha barajado.

El expediente del cambio del cambio de nombre del estadio

A falta de concretar este tipo de acuerdo, lo que no parece que cierre el nuevo camino tomado por el Cádiz CF es la otra senda que el club abrió hace casi un año y medio cuando solicitó al Ayuntamiento de Cádiz el cambio de nombre del estadio, de Nuevo Mirandilla a Estadio Carranza. Entonces, desde el Consistorio se abrió un expediente para valorar la petición que sigue abierto y que, al menos, el alcalde no se atreve a afirmar que se clausure al fructificar el nuevo escenario planteado por el club.

"Cuando como Ayuntamiento entramos en más detalles sobre la legalidad y sobre la ley de memoria, nosotros decidimos no darle prioridad a este tema. Me han escuchado muchas veces decirlo, y sigue siendo así. Ahora ha surgido esta oportunidad de que el estadio se siga llamando Nuevo Mirandilla y que el Cádiz active esta fórmula comercial que estamos valorando. Pero el expediente ni lo hemos cerrado, ni lo hemos dejado de cerrar, sino que sería una actuación que andaremos de forma natural, pero que no es una prioridad", ha insistido.