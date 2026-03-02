El Cádiz CF retira el nombre de Nuevo Mirandilla en sus partidos y apuesta por JP Financial Estadio

El Cádiz Club de Fútbol y JP Financial anunciaron el lunes 2 marzo su nuevo acuerdo estratégico de patrocinio, por el cual el recinto oficial donde el primer equipo disputa sus partidos pasará a denominarse comercialmente JP Financial Estadio durante los próximos cinco años. Así, la entidad cadista elimina el nombre de Nuevo Mirandilla para el desarrollo de sus eventos y apuesta por una firma comercial que le genere ingresos económicos.

El club deja de usar el nombre Nuevo Mirandilla y por primera vez en la historia usa una denominación comercial para sus actividades en el estadio aunque eso no significa que deje de llamarse Nuevo Mirandilla a efectos municipales.

Javier Rumbo, CEO y fundador de JP Financial, puso el foco en la visión empresarial y el modelo de acceso que define a la compañía: “Este acuerdo va mucho más allá de un patrocinio. Es una apuesta por Cádiz, por su gente y por una afición incomparable. Queremos que JP Financial Estadio represente compromiso, profesionalidad y crecimiento sostenible.

Desde JP Financial "se trabaja para que cualquier persona pueda acceder a soluciones financieras con el mismo nivel de acompañamiento y rigor que tradicionalmente estaba reservado a unos pocos. Democratizar las finanzas significa abrir el acceso, estructurar oportunidades y ofrecer un entorno profesional donde quienes lo deseen puedan participar activamente en la gestión de su patrimonio con seguridad y criterio".

Por su parte, Pedro Muñoz, también CEO y fundador de JP Financial, destacó el segundo pilar estratégico de la entidad: la educación financiera como motor de transformación social: “Creemos firmemente que la formación es la base de todo. A través de nuestros canales y nuestras iniciativas formativas trabajamos para que las finanzas dejen de ser una materia lejana o compleja y pasen a formar parte del conocimiento cotidiano de cualquier persona. Nuestro objetivo es generar cultura financiera, ofrecer herramientas prácticas y ayudar a que cada vez más personas comprendan cómo funciona el dinero, cómo se planifica y cómo se construye estabilidad a largo plazo.”

El presidente del Cádiz Club de Fútbol, Manuel Vizcaíno, subrayó la importancia estratégica de la alianza: “Hoy damos un paso fundamental en la historia reciente del club. JP Financial se suma a nuestro camino con la convicción y la fuerza de quienes creen en este proyecto y en esta afición. Llevar su nombre en nuestro estadio para la disputa de nuestros eventos es una responsabilidad que asumimos con orgullo. Este acuerdo nos permitirá seguir creciendo como institución y reforzar nuestro vínculo con Cádiz.”

Además de la implantación del nuevo nombre comercial del estadio para los eventos, el acuerdo incorpora un conjunto de iniciativas sociales que ambas entidades desarrollarán de manera conjunta en la ciudad durante los próximos cinco años, combinando acceso financiero responsable y programas de formación dirigidos a distintos colectivos.

El acuerdo de patrocinio, con vigencia inicial de cinco años, se implementará de manera inmediata. La denominación JP Financial Estadio comenzará a aparecer en la señalética, comunicaciones oficiales y plataformas audiovisuales del club a lo largo de las próximas semanas.

Con esta alianza, desde la entidad futbolística señalaron que el Cádiz Club de Fútbol "continúa impulsando su proyecto global de crecimiento institucional y su compromiso con la provincia, mientras que JP Financial refuerza su posicionamiento como entidad que combina acceso a soluciones financieras y educación como herramienta de progreso".