Nueva sanción en el Cádiz CF

Las bajas en el Cádiz CF no se producen sólo en los últimos tiempos por problemas físicos. Las sanciones también están pesando. En el reciente encuentro ante el Eibar disputado en Ipurua el pasado domingo 1 de marzo, Gaizka Garitano no pudo contar con José Antonio de la Rosa por castigo disciplinario tras acumular cinco amonestaciones. El club presentó las alegaciones fuera de plazo y se quedó sin opciones anular la cartulina que le habían mostradoo en el choque contra la Real Sociedad B.

Brian Ocampo se perdió dos partidos por diferentes sanciones por su expulsión en el duelo ante el Granada en casa y ver la quinta tarjeta cuando volvió después de la primera suspensión.

Otros jugadores del Cádiz CF que también se han perdido alguna cita por castigo federativo son Mario Climent en dos ocasiones y una Iker Recio, Iza Carcelén y Jorge Moreno.

El próximo jugador del conjunto amarillo en perderse un envite del campeonato es Alfred Caicedo. El lateral fue amonestado ante el Eibar "por derribar a un contrario en la disputa del balón, cortando así su avance, evitando en ataque prometedor", explicó el colegiado en el acta.

Se trata de la quinta tarjeta en la Liga que vio el jugador ecuatoriano, que de esa forma no podrá estar disponible para el partido contra el Real Zaragoza de la jornada 29 que se disputa en el estadio Nuevo Mirandilla el próximo viernes 1 de marzo (a partir de las 20:30 horas).