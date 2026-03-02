El próximo rival del Cádiz CF echa al entrenador y al director deportivo

El Real Zaragoza informó el lunes 2 de marzo de que finaliza la relación contractual que vinculaba al club con el que ha sido hasta ahora su director deportivo, Txema Indias, y su entrenador, Rubén Sellés. El cuadro aragonés es rival del Cádiz CF el próximo viernes en el estadio Nuevo Mirandilla.

La entidad blanquilla hizo pública su decisión en un comunicado, en el que agradeció "la profesionalidad, dedicación y esfuerzo desempeñado" por ambos durante su etapa en el equipo, a la vez que les ha deseado "la mayor de las suertes en sus futuros proyectos profesionales".

El adiós del técnico y del director deportivo se produce dos días después de la última derrota del Zaragoza, el sábado, en el Ibercaja Estadio, ante el Burgos. Con ella, la escuadra aragonesa abundó en la profunda crisis de resultados que le mantiene como último clasificado en LaLiga Hypermotion. Rubén Sellés recaló en el conjunto zaragozano en octubre y Txema Indias en el mes de junio.

Asimismo, el Real Zaragoza informó en un comunicado de que ha llegado a un principio de acuerdo con Lalo Arantegui para que este regrese a ejercer la dirección deportiva del club.

Arantegui, que ya ostentó el cargo entre 2017 y 2020, firmará por lo que resta de temporada y otras dos más fijas, además de dos opcionales adicionales.

El nuevo director deportivo llega al Real Zaragoza con el aragonés Fran Gracia en su equipo de trabajo, que asumirá la secretaría técnica.

David Navarro dirigirá la sesión de entrenamiento vespertino de este lunes en la vuelta al trabajo de los jugadores del primer equipo para preparar el partido ante el Cádiz CF, una decisión adoptada por Lalo Arantegui en el marco de la nueva estructura de la dirección deportiva.