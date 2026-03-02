El próximo partido del Cádiz CF es un drama

El Cádiz CF se queda fuera de la lucha por un puesto en la fase de ascenso y ahora se las tiene que apañar para evitar el descalabró que supondría el descenso a Primera Federación. Después de la derrota (3-1) en el terreno del Eibar, su renta sobre la 19ª posición se reduce a cinco puntos.

El conjunto amarillo tiene poco margen de error después de seis derrotas y un empate en un nefasto arranque de la segunda vuelta. Tras el duro varapalo sufrido en Ipurua, el cuerpo técnico planifica una semana corta de trabajo porque el siguiente compromiso liguero (jornada 29) está fijado para el viernes 6 de marzo (desde la 20:30 horas) con el partido contra el Real Zaragoza que tiene como escenario el estadio Nuevo Mirandilla.

La plantilla tiene previsto realizar cuatro entrenamientos para preparar el encuentro. Descansa el lunes y trabaja a puerta cerrada martes, miércoles, jueves y viernes (día de partido) por la mañana en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de El Rosal, en Puerto Real.

La próxima cita liguera no puede ser más importante con dos escuadras en crisis que necesitan ganar sin dilación. Se enfrentan el colista de la segunda vuelta, que es el Cádiz CF, y el colista de la clasificación general, el cuadro aragonés. El que gane tomará aire y el que pierda puede pagarlo caro.

La situación del conjunto maño es mucho peor que la del equipo amarillo. Es el último de la tabla con 24 puntos, a ocho de la salvación y a once del Cádiz CF, 13º con 35 (su puesto más bajo de la presente campaña). En el Real Zaragoza andan atareados en busca del tercer entrenador de la temporada que se estrenaría en el duelo contra los gaditanos.

El partido que inaugura el capítulo liguero número 29 adquiere tintes dramáticos. Se citan dos equipos muy necesitados que aún no conocen la victoria en la segunda vuelta. En el caso de los amarillos, están obligados a dar de una vez un paso al frente delante de la afición en casa, donde ha perdido en sus tres últimas comparecencias (contra el Granada, el Almería y la Real Sociedad B). Si se hacen con los tres puntos, darán un paso hacia la permanencia. En caso contrario, la situación se volvería aún más complicada.