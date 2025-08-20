Los bomberos del Infoca, quemados por la precariedad y la falta de medios, se manifiestan en Cádiz

Quemados por la precariedad y la falta de medios con la que trabajan en uno de los peores años de este siglo en cuanto a incendios se refiere. Así se sienten los bomberos forestales del Infoca, el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, que esta mañana de miércoles 20 de agosto se han manifestado en la Plaza de España de Cádiz para exigir a la Junta que acabe con esa situación.

Bajo el lema "¡Infoca no se vende, se lucha y se defiende!", la protesta de ámbito andaluz ha sido convocada por CCOO, CGT, UGT y Sibfi (Sindicato Independiente de bomberos forestales del Infoca), que salen en defensa de los derechos de estos especialistas en plena oleada de incendios forestales en España, como los recientemente declarados en Tarifa y Zahara de los Atunes. En apoyo a estos trabajadores, en la concentración estuvieron representantes del PSOE, de Adelante Andalucía y de Podemos.

"Mientras el calor achicharra nuestros montes y la vegetación se convierte en un polvorín tras las fuertes lluvias primaverales, mientras el riesgo de incendio es máximo, los bomberos forestales estamos en el peor dispositivo de los últimos 20 años", manifestó uno de los portavoces de los trabajadores. "Somos bomberos y bomberas que arriesgamos nuestra vida por proteger hogares, pueblos y bosques. Pero ¿cómo queréis que lo hagamos si nos mandan a luchar contra el fuego sin los medios necesarios?", lamentan desde el colectivo.

"¿Saben lo que significan retenes incompletos, vecinos y vecinas? Significa que si su pueblo arde quizá lleguemos tarde ¡porque el vehículo nos deja a tres horas del incendio! ¡porque nos faltan compañeros! ¡porque hay retenes con tres personas de siete puestos! ¡Esto no es un dispositivo de emergencia, es una broma de mal gusto!", plantean.

"Nuestras reivindicaciones son recurrentes desde hace décadas, pero con la agravante este año de que se ha contratado a menos personal", explica a este periódico Cristóbal Lendínez, secretario general de CGT en la Agencia de Emergencias de Andalucía en Jaén. "Tenemos unos vehículos que no nos permiten llegar a la primera linea de los incendios, nos faltan equipos de protección individual y estamos trabajando de la peor manera posible, eso con un presupuesto de más de 100 millones de euros que en el conjunto del presupuesto anterior hay un montante de 257 millones de euros ¿Cómo se puede tener un presupuesto tan grande y que los bomberos forestales carezcan de botas, de casco, de ropa de protección o de una miserable linterna para actuar de noche?", se pregunta el representante de los trabajadores públicos.

"A esto hay que sumarle que llevamos 18 sin cobrar la antigüedad, que nos la prometieron cuando llegaron al poder y ya se les ha olvidado. Estamos dando apoyo a otras comunidades autónomas con menos medios. Y nos llama mucho la atención que se traigan camiones de Alemania, cuando en el Cedefo de Cazorla tenemos un camión parado y un camión nodriza porque no tenemos conductores. Y eso con una bolsa de trabajo que no se ha activado. Son unas 500 o 600 Personas con experiencia profesional que no ha sido contratada y tenemos a voluntarios y gente apagando incendios, quemándose, por desgracia", añade Lendínez.

Un bombero forestal cobra, según su antigüedad y sus pluses, entre 1.300 y 1.500 euros. El horario de trabajo son 8 horas efectivas en el incendio, pero tienen jornadas especiales en las que pueden estar hasta 14 horas operativos. "Si el incendio se produce cuando entras de turno a las cuatro de la tarde, estás 18 horas en el incendio. Si a eso le unimos el esfuerzo físico y el cansancio agotador que conlleva trabajar contra el fuego, se está poniendo en peligro la seguridad de los bomberos y las bomberas forestales", concluye el portavoz de esos especialistas.

Raúl Mena, secretario general de la sección sindical de CCOO en Asema y jefe de grupo de un retén, ha denunciado que los bomberos forestales andaluces tienen "salarios míseros" y que el dispositivo "no está cubierto al 100 %".

También ha advertido de que la plantilla cuenta con trabajadores que "no trabajan los doce meses del año" y que sufren carencias en equipos de protección y vehículos. "El Infoca presume de dispositivo, pero en Andalucía no se cuida", ha afirmado.

Los sindicatos han adelantado que las movilizaciones continuarán en otras provincias y que en septiembre prevén una gran protesta en Sevilla si la Junta no atiende sus reivindicaciones. Recuerdan que el colectivo arrastra esta situación desde hace décadas y reclaman un refuerzo de medios humanos y técnicos para poder afrontar una campaña de incendios cada vez más intensa por los efectos del cambio climático.