Bajo el lema 'Infoca no se vende, se lucha y se defiende', efectivos del cuerpo de bomberos forestales de la provincia de Cádiz han salido este miércoles a la calle en una concentración que ha tenido lugar ante la subdelegación de la Junta de Andalucía, en la Plaza de España de la capital gaditana.

La protesta ha sido convocada por CCOO, CGT, UGT y Sibfi (Sindicato Independiente de bomberos forestales del Infoca), la práctica totalidad de las centrales sindicales del sector, que han querido salir en defensa de sus derechos en plena oleada de incendios forestales como el que azotó a Zahara de los Atunes.