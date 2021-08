Los barrios agradecen el proyecto de los Depósitos de Tabaco de Cádiz, pero claman por sus urgencias

El proyecto presentado recientemente por el alcalde de Cádiz, José María González, para convertir tres de las históricas naves de los Depósitos de Tabaco en un centro cultural, de exposiciones, actuaciones, de espacio de trabajo compartido (coworking) y de promoción socioeconómica, gracias a los fondos Edusi, ha sido acogido con mucha alegría y esperanza por los tres barrios más cercanos al complejo de almacenes de las antiguas Altadis y Tabacalera.

En cualquier caso, representantes de las asociaciones de vecinos de Loreto, Puntales y El Cerro del Moro recuerdan que la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes pasan primero por la solución de problemas de competencia municipal enquistados desde hace años, como el absoluto abandono de ciertas calles, plazas y solares e incluso de locales propiedad del Ayuntamiento. Además, algunos plantean dudas sobre si el proyecto va a llegar a ser finalizado a tiempo, en tanto que el horizonte de la conclusión de las obras se coloca en principio en 2024, un año después de acabada la segunda legislatura del actual Equipo de Gobierno.

A Francisco Orellana, vicepresidente de la Asociación Campo de la Aviación de Loreto, el proyecto municipal le parece “perfecto, ya que puede reactivar mucho la zona. “Todo lo que sea Cultura nos viene bien aquí porque no hay nada y viene a darle uso y sentido a aquellas naves que llevan tantísimo tiempo cerradas. El proyecto me parece estupendo”, añade el representante vecinal. Orellana añade que la Junta de Andalucía debería mantener en el mismo complejo el proyecto de la Ciudad de la Justicia porque “revitalizaría bastante más la zona, que actualmente está un poco muerta. Todo lo que sea incentivar que la gente vaya a áreas urbanas donde nunca viene me parece estupendo. Por eso nos sigue pareciendo tan importante el nuevo hospital en los terrenos de la antigua Construcciones Aeronáuticas”.

Sin embargo, Orellana no duda en denunciar que “el barrio está dejado de la mano de Dios. Hay bastantes deficiencias cuya solución es competencia del Ayuntamiento. Hay calles que necesitan de un arreglo urgente y de limpieza”. Cuando se le pregunta qué calles son esas, el representantes vecinal contesta que “todas, porque no hay ninguna que destaque por su limpieza o pulcritud. Paseando por cualquier zona del barrio se ven losas levantadas, boquetes en la calzada y las aceras, mala señalización en el tráfico, y eso que se le insiste muchísimo al concejal Martín Vila, que en esto está haciendo muy poco. El estado del barrio es lamentable”.

No obstante, Orellana asegura que la actividad comercial se ha recuperado después de la pandemia, si bien critica la marcha a Segunda Aguada de la única sucursal bancaria que existía en el barrio. “Lo están sufriendo sobre todo los mayores”, lamenta.

Para Pilar García, presidenta de la Asociación de Vecinos Fuerte de San Lorenzo del Barrio de Puntales. “Sobre el papel, en principio , es una buena noticia. Pero hay que leer la letra pequeña, porque el equipo de Gobierno está casi en el ecuador de la legislatura y el fin de las obras se planea para 2024, fuera ya de ella: Hay detalles que concretar y hubiésemos preferido que se culminasen antes. Además, hay que dinamizar también la zona. Porque no sé cómo funcionaría desde el punto de vista de los aparcamientos cuando la gente viniese a una actuación o una exposición. Sitio hay para planificarlo si hay voluntad política. Una zona que podría servir sería la de los antiguos terrenos de CASA, en tanto no se construye el hospital”.

Respecto al estado del barrio, Pliar García asegura que sigue con las mismas urgentísimas necesidades de mejora. “Nos hemos enterado por la prensa de que le van a hacer una lavado del cara al parque infantil y poco más;los boquetes siguen en el mismo sitio, las calles sin asfaltar, también y esperando las obras, que dijeron que empezarán en la primavera de 2022. Otro problema en esta época es el de la falta de aparcamiento, que aquí en Puntales todavía tenemos algunos solares, pero vienen de otras muchas zonas a aparcar”.

Pero ¿echan algo de menos en el proyecto de los depósitos de tabaco? “Hay quien nos ha pedido que se destine algún espacio en aquellos muelles de carga enormes para actividades cofrades y relacionadas con la Semana Santa. La Cuadrilla de Cargadores de Puntales de la Cruz de Mayo, que tienen su paso en nuestra sede, necesitaría de algún lugar”, apunta Pilar García.

“Este proyecto con cargo a los fondos de la Edusi es bueno y muy bonito si se lleva a cabo y si cuentan con las demandas vecinales. Culturalmente está bien porque es llevar la actividad del centro a extramuros. Pero es fundamental que funcione la parte de inserción sociolaboral bajo la coordinación del IFEF (Instituto de Fomento, Empleo y Formación), que imagino que la dotará de personal cualificado, preferentemente de los barrios colindantes. Espero que salga adelante de aquí a 2024, porque hay media legislatura de por medio y siempre ha habido tantas promesas incumplidas....”, opina Candelaria Grimaldi, presidenta de la Asociación de Vecinos del Cerro del Moro.

“Si al lado de nuestro barrio cuaja este proyecto, el de la Ciudad de la Justicia y el del nuevo hospital, todo va a cambiar mucho y va dar otro gran salto, como el que dio desde los 60 hasta ahora. Me consta que la Junta de Andalucía también está trabajando mucho y a piñón fijo en la séptima y la octava promociones de viviendas, que contemplan 72 pisos”, añade. “Si todo sale adelante, el barrios e va a convertir en uno de los mejores de Cádiz”, concluye.