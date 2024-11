El Banco de Alimentos, repleto para Valencia, destinará su próxima gran colecta económica a Cádiz

Cádiz/Repleto desde la masiva recogida del pasado sábado 2 de noviembre, el Banco de Alimentos de Cádiz ya ha enviado a Valencia un tráiler con un cargamento de ayuda para las víctimas de la DANA, según ha informado a este periódico Isabel Gomis, presidenta de la organización humanitaria en la provincia.

Pese a ello, su nave en Puerto Real permanece y permanecerá llena de comida no perecedera, de artículos de higiene y limpieza de primera necesidad y otros materiales hasta nueva orden de la Federación Española de Bancos de Alimentos por dos razones: primero, porque incluso los de Valencia continúan saturados, pese a los repartos diarios y, segundo, porque la situación de emergencia se prevé muy larga y habrá que disponer de estocaje durante bastante tiempo.

La situación es similar en los Bancos de Alimentos del resto del país, asegura Isabel Gomis. Aun así, la organización humanitaria descarta la distribución, ni siquiera de una pequeña parte de lo donado entre las asociaciones de vecinos de la provincia de Cádiz, que hace ya entre cuatro y cinco meses que no tienen qué repartir entre las familias más vulnerables, que pasan hambre. Exactamente desde poco después de que se pusiera en marcha a nivel nacional el nuevo sistema de tarjetas monedero, que deja sin asistencia a las personas y familias sin menores a su cargo.

Solo en un barrio de Cádiz ciudad, en el de Astilleros, la asociación de vecinos que lidera José Gaviño tiene registradas a unas 120 familias, compuestas por unas 400 personas, en esta situación extrema: pasando hambre o, como poco, muchísima necesidad de lo más básico. Repartir entre asociaciones locales ni siquiera parte de lo donado expresamente para las víctimas de la DANA en la Comunidad Valenciana y en algunos municipios afectados en otras sería como malversar esas donaciones, reconoció a este periódico Isabel Gomis.

Una imagen de la gran recogida de alimentos del pasado 2 de noviembre en Cádiz. / Julio González

El 22 y 23 de noviembre, gran colecta de aportaciones económicas

Por eso, el Banco de Alimentos tiene previsto que todo lo recaudado en su próxima gran recogida de los próximos 22 y 23 de noviembre se destine a las asociaciones de vecinos, entidades y colectivos de la provincia de Cádiz. Desde el Banco de Alimentos recuerdan que la recogida será exclusivamente de aportaciones económicas, precisamente por su imposibilidad de gestionar mayores existencias, dada la falta de recursos que padecen: espacio, vehículos y máquinas de carga, fundamentalmente. De hecho, Isabel Gomis vuelve a agradecer mil veces la colaboración de la Comandancia de la Guardia Civil en Cádiz, que puso a su disposición cuatro furgonetas y un camión para el traslado de lo recolectado desde el Ciudad de Cádiz hasta su nave de Puerto Real. Y la de empresas como Bayport, Oromas y ahora Mercadona, que les han donado decenas de palés y bañeras para ordenar y estibar para su transporte los alimentos y el material almacenado.

Ante esta situación, desde el Banco de Alimentos insisten en que cualquier colectivo, entidad o asociación que vaya a promover cualquier colecta se ponga antes en contacto con ellos con el fin de coordinar la operación. Con el Banco de Alimentos se puede contactar mediante los teléfonos 956 20 51 51 o 673 12 68 45.

Una voluntaria de Cáritas, abrumada por la enorme respuesta solidaria de los gaditanos el pasado 2 de noviembre, / Julio González

La Asociación de Vecinos de Astilleros pide colaboración

En este contexto, en la Asociación de Vecinos de los Antiguos Terrenos de Astilleros son conscientes de todo lo anterior, pero dada la situación de emergencia social que padecen sus usuarios han intentado contactar con el Banco de Alimentos con el fin de que les haga llegar algo. "De manera extraoficial ya nos han dicho gente cercana que eso no es posible y eso que desde la asociación algunos miembros hemos donado 500 pares de botas de agua y un buen número de mascarillas. Entiendo su posición, pero también deben entender la nuestra", explica a este periódico José Gaviño. En cualquier caso, esto no es síntoma de confrontación entre ambas entidades, que siguen trabajando codo con codo. "Sabemos que hacen falta y harán falta muchas cosas en Valencia durante mucho tiempo y que las donaciones económicas son prioritarias", admite José Gaviño, "pero no podemos dejar de buscar soluciones también para quienes tenemos más cerca", añade.

La Fundación Pascual ha respondido a esta necesidad urgente con un incremento de la cantidad de bandejas de comida preparada que proporciona todas las semanas y con un cargamento de leche infantil especial, apunta el presidente del colectivo

Como alternativa al aprovisionamiento, en estos momentos imposible a través del Banco de Alimentos, desde este colectivo hacen un llamamiento a las entidades, colectivos y asociaciones que ya hayan convocado o estén promoviendo recogidas de alimentos que se pongan en contacto con ellos. Con José Gaviño se puede hablar en cualquier momento en el número 663 33 85 29. De hecho ya están preparando una colecta con un par de hermandades para finales de este mes, aunque todavía no han cerrado fecha.