Cádiz se vuelca con las víctimas de la DANA

Que Cádiz sea una ciudad dormida, desganada, incapaz de emocionarse salvo con el Carnaval, la Semana Santa y el Cádiz CF, y de reaccionar incluso ante sus propias desgracias es absolutamente falso. Gaditanos de todas las edades, de todos los barrios, de todos los géneros, de todas las tendencias políticas y en cualquier situación económica demostraron ayer una inmensa solidaridad con las víctimas de la DANA en la Comunidad Valenciana y en el resto de poblaciones a las que ha castigado, una solidaridad que superó todas las expectativas.

Impresionados, desbordados y emocionados trabajaron ayer sin descanso decenas de voluntarios en la recogida de agua, alimentos y artículos de primera necesidad que organizó el Ayuntamiento de Cádiz en colaboración con Cáritas y el Banco de Alimentos en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz.

La actividad era frenética a las siete de la tarde, una hora antes de que terminase la jornada. Pero es que no había cesado desde que abriese sus puertas a las diez de la mañana, cuando ya había gente esperando desde temprano.

A las puertas del centro, miembros de un par de grupos scouts –del Estrella de la Ruta, de Cádiz, y algunos del Vanderlust, de El Puerto, los dos de ASDE– amontonaban como podían cientos, quizá miles, de paquetes de leche y botellas y bidones de agua a la espera de que llegasen las furgonetas y el camión de la Guardia Civil que los transportarían hasta el almacén del Banco de Alimentos en el Río San Pedro, en Puerto Real. Unas instalaciones prácticamente vacías desde que se puso en marcha el nuevo sistema de tarjetas monedero. De los cálculos de Estefanía González, una de las scouts voluntarias, se puede deducir que ayer podrían haber movido fácilmente 10.000 litros de leche.

“Esto está siendo impresionante; la verdad es no me lo esperaba, aquí no se ha parado en todo el día. No sería capaz de decirte cuántas personas han pasado hoy por aquí”, comenta Álvaro, vigilante de la empresa de seguridad del complejo deportivo.

"Estamos desbordados totalmente"

“Estamos desbordados totalmente. No tengo ni idea de cuántos camiones han salido. Imposible calcular ahora mismo cuánto material se ha podido donar. Se nos han acabado las cajas, la cinta adhesiva para cerrarlas, los rotuladores para marcarlas... La solidaridad de los gaditanos no solo está fuera de duda, sino que ha superado cualquier previsión. Estamos desbordados”, confesaba a este periódico a pie de faena Vicente Ortells, director de Cáritas. “Está entrando una cantidad ingente de material, pero no necesitamos más voluntarios para manejarlo; hay muchos y ya son suficientes”, avisa el responsable de la organización diocesana.

“La respuesta está siendo genial. La gente no sólo está trayendo todo lo que puede, sino que se está quedando a ayudar”, responde Carmen, una voluntaria del Banco de Alimentos. “ Imposible calcular cuántas personas han pasado por aquí, muchísimas... Muy difícil también contabilizar el material, porque es traerlo la gente, meterlo en cajas y llevarlo a las furgonetas. Hasta que no esté todo en nuestro almacén no sabremos que cantidad hemos recogido. Y creo que llevamos ya seis furgonetas”.

“Desde la Guardia Civil hemos puesto un camión y tres furgonetas. Hemos dado ya un viaje con el primero y otro con los otros tres vehículos y ahora vamos a dar otro”, informa el teniente coronel Esteban, en plena faena de carga. El camión marca 12.000 kilos y las furgonetas, 3.500 kilos, así que solo lo recogido y transportado el sábado superará a buen seguro las 22 toneladas. “La respuesta está siendo fabulosa. La solidaridad es tremenda aquí”, reconoce el mando del instituto armado.

"Cádiz hoy está siendo ejemplo de lo que somos capaces de hacer cuando nos juntamos todos"

“Estoy tremendamente sorprendido con la solidaridad de Cádiz: niños y niñas, scouts, voluntarios, Policía Local, Guardia Civil y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, todos completamente involucrados mandando amor a Valencia”, dice emocionado el concejal de Deportes, Nicolás Lucero, justo después de soltar una caja. “Hoy Cádiz está siendo un ejemplo de lo que podemos hacer cuando nos juntamos todos. Está siendo todo tan emotivo que hay momentos en los que cuesta que salgan las palabras... Estoy muy contento. Agradecemos profundamente todo lo que están haciendo los gaditanos hoy. Como todo el mundo ha querido colaborar, hemos perdido la dimensión de lo que estamos haciendo... Esto está siendo brutal. Desde muy temprano había ya gente esperando. El ambiente es el de cuando juega el Cádiz aquí en casa. Tenemos que estar todos unidos en España por lo que ha ocurrido en Valencia y desde Cádiz respondemos siempre a estas llamadas a la solidaridad”, concluye Lucero.

“La respuesta está siendo extraordinaria desde el minuto uno”, respondió a este periódico Pablo Otero, teniente de alcalde de Asuntos Sociales. Desde la nueve de la mañana viniendo gente de todo tipo: mayores, familias al completo, voluntarios de Cáritas y del Banco de Alimentos, los scouts se han incorporado por la tarde, Policía Local, Nacional, Guardia Civil y la ciudad entera trayendo alimentos; ha sido desbordante y tenemos una ilusión inmensa. No nos esperábamos una respuesta tan espectacular el primer día”

La recogida continúa hoy y mañana

La recogida de alimentos y artículos de primera necesidad continúa hoy domingo y mañana lunes entre las 10:00 y las 14:00 horas en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz.

El Cádiz CF también se sumó a las iniciativas para ofrecer ayuda a las personas damnificadas por la DANA. Toda la recaudación de su tienda en el día de ayer fue donada a Cruz Roja Española. Las Brigadas Amarillas, por su parte, hicieron su propia colecta mediante mesas en el casco histórico y Puertatierra.

La iniciativa de la UCA

La Universidad de Cádiz también ha puesto en marcha la iniciativa UCACONVALENCIA con el objetivo de recoger material con destino a los afectados por la DANA en Valencia. La red de ayuda se extiende a los cuatro Campus Universitarios, donde han quedado fijados puntos de recogida. Las donaciones se pueden realizar desde el lunes a partir de las 10:00 y hasta el martes a las 14:00. En Cádiz capital se puede entregar el material en las conserjerías de las Facultades de Económicas y Empresariales, Filosofía y Letras, Medicina, Enfermería, así como en el Hospital Real, en el Rectorado (Centro Cultural Reina Sofía) y el edifico Constitución de 1812 (Aulario La Bomba).