El Baluarte de la Candelaria de Cádiz avanza hacia la recuperación de su paseo superior

No ha sido fácil -más de un año de requerimientos y subsanaciones entre administraciones públicas- pero el proyecto de recuperación del paseo superior del Baluarte de la Candelaria de Cádiz y el local anexo a la fortificación, antes conocido como La Canela, ha dado un paso importante para su materialización. Así, tal y como ha avanzado el teniente de alcalde de Urbanismo, José Manuel Cossi, la Comisión Provincial de Patrimonio de la Junta de Andalucía ha autorizado por fin la propuesta municipal anunciada en junio de 2024.

Una iniciativa que buscaba abrir a la ciudadanía un espacio público que ha estado cerrado durante décadas -con la excepción en los últimos años de eventos puntuales como la terraza de pago para seguir las carreras de la SailGP- y el regreso a la vida del establecimiento de hostelería que también lleva clausurado un largo periodo de tiempo. Dos nuevos motores para dinamizar durante todo el año una fortificación Bien de Interés Cultural cuya vida se concentra en los últimos años en la temporada estival.

En este sentido, el informe favorable de la administración autonómica se hacía imprescindible para llevar a cabo el proyecto de conservación que también buscaba la accesibilidad universal a esta planta superior del Baluarte. Una problemática que desde el Ayuntamiento de Cádiz se resolvía con la instalación de un ascensor, solución que fue (y ha sido) rechazada por la Comisión Provincial de Patrimonio que, tras varias reuniones de su personal con los técnicos municipales, sí han aceptado el resto de propuestas.

"Así nos han aprobado actuar en la sala La Canela y en el acceso a la muralla, con reparaciones estructurales del forjado y de la cubierta, con impermeabilización de la cubierta, escaleras interiores en la Canela autorizadas para el acceso a la entreplanta existente y adaptación de una nueva salida a la calle desde la cubierta del edificio, que permitirá que el paseo superior superior se pueda reabrir independizado del espacio de la Canela", ha detallado el primer teniente de alcalde que también habla de presupuestos y plazos.

Así, estos trabajos están valorados en 127.791 euros y cuentan con un plazo de ejecución de 6 meses con lo que, "si se cumplen con los tiempos y todo discurre de manera normal", en estas fechas del próximo año el paseo superior del Baluarte de la Candelaria estaría abierto al tránsito y La Canela estaría lista "para sacar la concensión para un espacio de hostelería".

El edil de Urbanismo también ha recordado que esta próxima intervención en la fortificación se suma "a otros trabajos de adecentamiento y mejora que ya se venían realizando desde 2024" cuando se actuó en el patio central, las casamatas, los cuartos de baño, los camerinos y la Sala de Columnas.