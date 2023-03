Balance: Académicos y ponentes califican de "excelente" el Congreso de la Lengua celebrado en Cádiz

Organizadores, prensa general, ciudadanía y, por supuesto, académicos y ponentes... Parece que hay quorum en calificar al IX Congreso Internacional de la Lengua como "un congreso excelente", que es la calificación que la filóloga, ponente y comisaria de varias muestras en el evento, Lola Pons, y el director de la Academia Cubana de la Lengua, Jorge Fornet, le han otorgado a la gran cita de los hispanohablantes que Cádiz se ha encargado de acoger del 27 al 30 de marzo.

"Ha sido un congreso excelente, nos hemos visto muchos profesionales en un foro donde no solemos coincidir, puesto que nuestros circuitos suelen ser paralelos. Es una de las grandes ventajas que tienen estas citas", agradece la catedrática de Historia de la Lengua de la Universidad de Sevilla que opina que el de Cádiz ha sido "un gran encuentro", es más "el mejor Congreso de la Lengua" para Pons.

Y es que la reconocida divulgadora ha puesto en valor el papel de los gaditanos en el éxito del evento, además de la capacidad de gestión de la ciudad. "Mi valoración es buenísima, tanto por los encuentros que se han llevado a cabo como la respuesta de la ciudadanía. El cariño y la capacidad organizativa de Cádiz han sido enormes. Ha sido un gran acierto decorar el paisaje urbano con las palabras. Hemos tenido muchas conversaciones con profesores y gente de fuera que querían conocer el significado de las palabras", reconoce Pons que también alaba "la combinación" de paneles científicos con un buen número de actividades culturales "que ha hecho un Congreso muy abierto, dirigido a todos los públicos".

"Y entretenido". Así también lo observa el escritor Jorge Fornet, director de la Academia Cubana de la Lengua que siempre teme "que las reuniones de académicos sean aburridas o te pierdas ante tanta programación". "Por el contrario, ha sido una sorpresa enorme tropezarme con un Congreso con una programación abrumadora, porque había cosas de tanto interés que te hubiera gustar estado en 6 o 7 sitios a la vez, pero asumible y en una ciudad espectacular, con unos espacios privilegiados".

De esta forma, aunque Fornet lamenta "las circunstancias por las que este Congreso no haya podido celebrarse en Perú", celebra la elección de Cádiz como "una suerte que hemos tenido los que hemos podido estar en vuestra ciudad estos días".

De hecho, para el académico ha sido "un placer" y el saldo de una deuda con "una ciudad pendiente". "Al igual que aquí os dicen constantemente que tenéis que ir a La Habana para ver el parecido con la ciudad, allí también es irrefrenable el deseo de venir para acá a comprobarlo. Y yo lo deseaba, pero también lo temía, por si la ciudad me decepcionaba o por si el Congreso, con el poco tiempo que ha habido para prepararlo, no cumplía con las expectativas... Es que no me quiero imaginar el trabajo que hay detrás de todo esto, los organizadores habrán pasado días terribles para que todo esto haya salido tan bien como ha salido. Pero los que estamos al otro lado, los que no hemos visto lo que hay tras la cortina, hemos disfrutado mucho del programa académico, del programa cultural, muy completo, y de vuestra ciudad. Es difícil de superar este Congreso, muy difícil", agradece.