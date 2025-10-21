El Ayuntamiento repondrá los seis árboles talados en la avenida principal de Cádiz

La tala de seis árboles con décadas de vida en un tramo de la Avenida Cayetano del Toro no estaba inicialmente prevista, tal y como publicó ayer este periódico a raíz de la denuncia pública hecha por Agaden-Ecologistas en Acción. Se estaba empezando a trabajar en la reparación de esa zona de acerado y, sobre la marcha, se encargó un informe a una empresa externa, que finalmente determinó que corrían peligro de vuelco o caída por problemas en su enraizamiento. Por eso el experto o los expertos firmantes de ese documento recomendaron que se retiraran. Y se talaron. Esta es la respuesta que ha dado hoy el Ayuntamiento de Cádiz a la eliminación de media docena de ejemplares de melia (Melia azedarach) en la zona de esta vía urbana principal más cercana a la Avenida Marconi y al Hospital Universitario Puerta del Mar.

"Los seis árboles que se han retirado en un tramo de la avenida Cayetano del Toro se ha producido debido a que corrían peligro de vuelco o caída. Aprovechando la realización de las obras en ese tramo, se encargó un informe externo sobre el estado de los árboles y en el mismo se recomendaba que se retiraran estos seis árboles que tenían un riesgo muy alto de caída debido al poco anclaje que tenían", aseguró a este periódico esta tarde una fuente municipal. En el lugar de los árboles talados, entre hoy y mañana miércoles, se plantarán otra media docena de ejemplares de la misma especie, añadió el mismo portavoz municipal.

A buen seguro que los sustitutos serán árboles muchísimo más jóvenes que los que han muerto ea golpe de motosierra y que tardarán muchos años, incluso décadas, en proporcionar la sombra y el frescor que brindaban los talados. Todo esto en un contexto de cambio climático y de calentamiento global que castiga ya a la ciudad de Cádiz con olas de calor inéditas hasta ahora y con un verano meteorológico interminable que amenaza con acabar para siempre con esa estación que se llamaba otoño.

Conviene recordar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que las ciudades dispongan de al menos tres árboles por habitante. Y que un informe de Greenpeace aconseja cumplir con la regla 3-30-300, que significa que cada ciudadano debe ver desde su casa tres árboles por lo menos, cada barrio tiene que disfrutar de una cubierta vegetal o de copas de árboles de un 30% y que cada vecino debe vivir como máximo a 300 metros de un parque decente.

Un momento de la tala de uno de los ejemplares. / D. C.

0,12 árboles por habitante, cuando debía de haber al menos tres

En la ciudad de Cádiz hay a día de hoy 0,12 árboles por habitante, si tenemos en cuenta el cómputo del Plan Director de Arbolado, que contabiliza 13.863 ejemplares, y el padrón municipal, que en febrero pasado registraba 110.914 habitantes en la capital gaditana. Es decir, que a gaditano le tocan solo unas décimas de árbol. Por eso parece más clarificador que hacer la cuenta al revés: en Cádiz hay ocho habitantes por cada árbol. No imaginen entonces a personas rodeadas de árboles en un entorno saludable. Imaginen lo contrario: Todos y cada uno de esos árboles rodeados por ocho personas, en medio de un escenario más desolador que una viñeta de El Roto.

Resulta obvio que la ratio de árboles por habitante –perdón, de habitantes por árbol– no mejora ni sustituyendo uno por uno los talados ni con los 209 ejemplares que el alcalde de Cádiz, Bruno García, y su concejala de Parques y Jardines, Dolores Pavón, dicen que van a plantar en dos años. Cuando estén todos cabremos a 7,8 habitantes por árbol. Todo un avance.

Cádiz, a la cola de ciudades con zonas verdes por habitante

Desde Agaden-EA viene denunciando insistentemente la "política arboricida" que practica el Ayuntamiento de Cádiz y recuerdan que “la importancia del arbolado urbano, su conservación y cuidado, es una cuestión relacionada directamente con la salud de la población”. Así, argumentan que, según el Instituto de Salud Global de Barcelona, “Cádiz está en la última posición entre 866 ciudades en la relación zonas verdes/población y en informes que obran en poder de este Ayuntamiento, la ciudad solo tiene una cobertura arbórea del 4% en lugar del 25 % que debería tener”.

Ante la justificación de las talas por el riesgo de caída, los ecologistas aseguran que “se utiliza la palabra ‘seguridad’ para inducir temor, cuando hay estudios en los que se pone de manifiesto que la probabilidad de que te caiga un rayo es de 1 entre 3 millones. En este caso se habla de precaución y se dan avisos. La de morir por la caída de un árbol es de 1 entre 10 millones. En este caso, entra miedo y se quita el árbol. Parece más probable que algún ciudadano sea atropellado por un patinete eléctrico, sin que, aparentemente, las autoridades tomen medidas”.