El Ayuntamiento gastará más de 54.000 euros en los actos gastronómicos del Carnaval 2026

El Carnaval se ha vinculado en las últimas décadas, con un repunte en el período final, a determinadas degustaciones gastronómicas que se acompañan de actuaciones de grupos que participan -o no- en el Concurso de Agrupaciones del Gran Teatro Falla. Una práctica que empezó hace más de 40 años con una degustación de erizos en la Viña y que pocos años después se amplió con los ostiones que se repartían primero en la Plaza de la Oca y más tarde en San Antonio, y luego con la Pestiñada organizada por los Dedócratas.

Para este tipo de eventos gastronómicos en los prolegómenos o en plena celebración del Carnaval del próximo año tiene previsto el Ayuntamiento gastar más de 54.000 euros, que se repartirá entre media docena de entidades que organizan otras tantas degustaciones gastronómicas.

El gobierno de Bruno García ya ha resuelto, como cada año, la convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva para Fiestas y Carnaval a entidades y colectivos sin ánimo de lucro. Y en la propuesta provisional concede la financiación del 90% de los gastos que conllevarán esos eventos en 2026.

La mayor partida económica se la llevarán la Ostionada que organiza el Aula de Cultura del Carnaval y la Pestiñada de la peña Los Dedócratas. 13.500 euros de subvención, el máximo posible que había previsto el Ayuntamiento en las bases de esta convocatoria, recibirá cada entidad, que ha presupuestado sus eventos en 15.000 euros de gastos.

Un poco menos percibirá la Federación de Peñas y Entidades Caleteras para su Erizada Popular, que en 2026 cumplirá su edición número 44. En concreto, esta fiesta se ha presupuestado en 12.780 euros, participando el Ayuntamiento con una subvención de 11.500 euros.

También encontrará ayuda municipal la asociación cultural carnavalesca Los Mocos, que quiere organizar la primera edición de una Chichorronada popular con Sabores de Paterna para la que el Ayuntamiento concederá 8.789,21 euros de los 9.766,90 euros que esta entidad dice que costará el evento que será estreno en el Carnaval de 2026.

Las otras dos fiestas que recibirán subvención del Ayuntamiento son la Mejillonada Popular que organiza la peña La Perla de Cádiz desde hace ya 22 años, y la Gambada Popular de la peña La Tertulia de Doña Frasquita, que cumple en 2026 su 25 edición. Para la mejillonada se emplearán 4.500 euros (asumiendo la organización los 500 euros restantes del presupuesto) y para la gambada serán 2.500 euros los que salgan de las arcas municipales (del total de 2.780 euros que tiene de presupuesto esta fiesta en la que se hace entrega del premio Cajonazo).

La otra cara de la moneda de estas subvenciones se la lleva la asociación de Comparsistas 1960, que había solicitado una subvención de 11.641 euros para organizar una Patatada Popular, no siendo -por ahora- beneficiaria de esa ayuda, al quedar en una lista de espera.

Esto último se debe a que la cuantía máxima que el Ayuntamiento tenía para promocionar este tipo de eventos en 2026 era de 55.000 euros, cantidad prácticamente agotada con las seis subvenciones otorgadas (que suman 54.289,21 euros).