El Ayuntamiento de Cádiz da marcha atrás con el estacionamiento regulado de la calle Barbate

La calle Barbate se encuentra, noche y de día, desierta de coches, desde que pintaron sus bordillos de verde.

Repentina marcha atrás en el estacionamiento regulado de Cádiz. El Ayuntamiento ha anunciado que la calle Barbate, que desde agosto funciona como zona verde para permitir el aparcamiento exclusivamente a los residentes que obtengan la preceptiva tarjeta, dejará de estar pintada de verde.

El concejal de Urbanismo, José Manuel Cossi, ha explicado que la decisión adoptada este viernes por la Junta de Gobierno Local viene motivada por la evolución que ha tenido esta regulación en ese punto concreto de la ciudad; una zona "que permanece sin vehículos" al haberse reservado en exclusiva a unos residentes que no demandan estacionar ahí. "Por eso ajustamos la dimensión de la zona regulada", ha manifestado Cossi.

En total serán 127 las plazas de aparcamiento que vuelvan a quedar liberadas para el uso de los conductores que busquen estacionamiento en esa zona, donde hay varios centros educativos o sanitarios.

Esta primera medida dirigida en sentido contrario a la implantación de zonas verdes, naranjas y azules se ha adoptado a pesar de que el Ayuntamiento sigue realizando el estudio sobre el aparcamiento en la ciudad que hace pocas semanas anunció el alcalde, Bruno García, quien adelantó que antes de final de año quieren revisar por completo tanto el mapa del estacionamiento regulado como las condiciones actuales.

Sobre esto último, ha avanzado Cossi que se está estudiando la posibilidad de implantar nuevas fórmulas para permitir el aparcamiento de profesionales y trabajadores. Y ha recordado, junto al también concejal José Carlos Teruel, que actualmente Emasa tiene establecida una tarifa (que implantó el anterior equipo de gobierno, han querido precisar) de 90 euros al mes para trabajadores que necesiten aparcamiento. Una posibilidad que en todo este tiempo que lleva en funcionamiento únicamente ha tenido a 2 demandantes, lo que demuestra "el nulo impacto de la medida", como han indicado.

Por ello, se está estudiando la posibilidad de implantar alguna nueva fórmula que sea más atractiva para ese colectivo que trabaja en Cádiz y necesita aparcamiento. "Y más económica", ha añadido Teruel.

Las Zonas de Bajas Emisiones, listas

En relación al aparcamiento y a la movilidad, José Manuel Cossi ha indicado también que todo el expediente relacionado con la implantación en Cádiz de las Zonas de Bajas Emisiones está ya culminado, después de meses de trabajo que ha conllevado una variación respecto al planteamiento que tenía el anterior gobierno municipal. De este modo, ha informado que el proyecto técnico, "que es lo que faltaba", ya ha sido culminado.

De hecho, el concejal de Urbanismo espera que esta cuestión de las Bajas Emisiones se presente en el próximo Pleno municipal (el jueves 30 de octubre), que tendrá que aprobar tanto la ordenanza como el cambio que se propone del Plan de Movilidad Urbana Sostenible para adaptarlo a la normativa relacionada con las Zonas de Bajas Emisiones.

Conviene recordar que estas zonas deben estar implantadas, según las directrices europeas, antes de que finalice este año; y Cossi se ha mostrado confiado en que el Ayuntamiento de Cádiz llegará a tiempo. Eso sí, ha asegurado que no habrá período de pruebas, como estaba previsto en un principio, por esa premura temporal y por indicaciones también de la administración europea.