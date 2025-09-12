Cádiz busca más aparcamiento. El Ayuntamiento pone en marcha una estrategia para cambiar "el sistema"

Freno a la política de movilidad que se venía aplicando en Cádiz en los últimos años. El Ayuntamiento de Cádiz ha anunciado este viernes la puesta en marcha de una estrategia que tiene como finalidad buscar nuevos aparcamientos y ampliar las opciones para facilitar que los vehículos puedan estacionar en la ciudad, una realidad que se ha ido complicando y reduciendo con las distintas actuaciones que se vienen ejecutando en los últimos años, con el anterior gobierno municipal y con el actual.

Ha sido el alcalde de Cádiz, Bruno García, quien ha anunciado este viernes el inicio de esta estrategia que viene precedida de un análisis sobre el aparcamiento en la ciudad. "Tenemos una situación problemática porque el espacio es limitado y hay poco margen para alternativas", ha trasladado el alcalde, que aún así ha anunciado cinco medidas concretas vinculadas a esa estrategia.

La primera de ellas es la creación de dos "aparcamientos tácticos", como lo ha denominado Bruno García, que sumarán 238 plazas y que tendrán carácter provisional. El primero de ellos es el solar de Navalips, que este verano se habilitó para residentes en el entorno pero que de manera inminente estará disponible para cualquier vehículo; el otro aparcamiento táctico será el del denominado Campo del Cura, en la Barriada de la Paz (junto a la iglesia de San Vicente de Paúl), donde podrán aparcar 38 vehículos. "Esto va a servir como respiro para esas zonas", confía García, que anuncia como "inminente" la puesta en marcha de estos dos aparcamientos.

La segunda medida anunciada es la creación de nuevos aparcamientos. Una vía que será a medio y largo plazo y donde el alcalde ha incluido el futuro subterráneo del Parque de la Muralla, en el entorno de la Plaza de Sevilla, donde se están planteando un total de 900 plazas de aparcamiento; el subterráneo que habrá en el futuro pabellón Fernando Portillo, cuya obra tiene aún que salir a licitación pero ya cuenta con la financiación y que dará cobijo a otros 389 vehículos; y el aparcamiento junto al Hospital Real de la Segunda Aguada, que lleva años construido y cerrado y en el que el Ayuntamiento sigue trabajando de cara a su apertura, que será "muy pronto" según Bruno García.

Además de estos tres proyectos, ha asegurado el alcalde que el Ayuntamiento no renuncia al aparcamiento en altura que el PP anunció durante la campaña electoral y que se quiere levantar en la Avenida de Astilleros. Pero este sí será un proyecto a largo plazo, ya que la intervención en este viario está actualmente en manos de las negociaciones que mantiene el Ayuntamiento con Adif.

Una tercera medida que se va a ejecutar es "la reordenación de plazas en lugares donde sea posible"; una opción encaminada sobre todo a cambiar el aparcamiento en cordón por batería en calles y puntos de la ciudad, ganando así plazas.

La medida más llamativa es la cuarta anunciada por el alcalde: el "cambio en las zonas de aparcamiento regulado". Es decir, modificar el mapa actual de zonas verdes, naranjas y azules, y posiblemente establecer nuevas medidas o condiciones respecto a esa regulación. Ha avanzado García que el nuevo sistema de estacionamiento regulado se definirá antes de que acabe el año, reconociendo que el modelo actual que ha ido implantándose y extendiéndose en los últimos años "no funciona" en algunas zonas o puntos. "La zona verde en algunos puntos no está dando resultado, lo vemos nosotros y nos lo dicen también los vecinos. Así que vemos que cabe una revisión al sistema", ha explicado Bruno García.

Una última medida en esa búsqueda de aparcamientos es la de "agilizar la retirada de coches abandonados" de la vía pública, estimando el Ayuntamiento que actualmente hay en Cádiz unos 150 vehículos abandonados que ocupan plazas en una ciudad donde el aparcamiento cada vez es más limitado o reducido.

De hecho, calcula el Ayuntamiento que Cádiz ha perdido alrededor de 2.000 plazas de aparcamiento en estos últimos años. De ahí esta estrategia que responde a esa intención que el PP mantiene desde la campaña electoral -según ha recordado y defendido el alcalde- de "buscar más aparcamiento". "Dijimos que íbamos a buscar más aparcamiento, y en eso estamos, teniendo en cuenta a los comerciantes y también a las motos, que nos llega que cada vez faltan más aparcamientos en la ciudad", ha argumentado Bruno García.