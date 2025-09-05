El PSOE de Cádiz critica que el parking de Segunda Aguada siga cerrado

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, y la concejala Rosario Tey han mantenido un encuentro con el presidente de la asociación de vecinos de Segunda Aguada, Antonio Peinado, y algunos miembros de su junta directiva para analizar los problemas que más preocupan al barrio, entre los que destacan, según explican los socialistas en nota de prensa, la falta de aparcamiento y la deficiente limpieza viaria. Los representantes socialistas han recogido el “hartazgo” vecinal ante lo que consideran un “abandono total” por parte del gobierno de Bruno García.

Uno de los puntos críticos abordados fue la "caótica situación del aparcamiento". Los vecinos han trasladado que las plazas de la zona regulada de los barrios cercanos están ejerciendo una fuerte presión en Segunda Aguada, un problema que se agrava por la "incomprensible" situación del parking municipal del Edificio Hermanas Mirabal, que permanece "cerrado".

Óscar Torres ha recordado que “la apertura de este parking fue uno de los compromisos de Bruno García en la campaña electoral de 2023, pero dos años y medio después, la realidad es que las 90 plazas siguen sin estar a disposición de los vecinos”. El portavoz socialista ha puesto de manifiesto la “inacción y la desidia” del alcalde a este respecto. “Desde el PSOE llevamos este asunto al Pleno del pasado mes de enero de 2025, entonces el propio concejal de movilidad afirmaba que quedaba poco tiempo para la apertura, pero lo único que ha quedado demostrado es que siete meses después no se ha hecho nada y condena a los vecinos de Segunda Aguada a seguir sufriendo un problema que se vería solucionado en parte con la apertura del aparcamiento, algo que ahora mismo solo requiere de voluntad política”, ha sentenciado Torres.

Por otra parte, otras de las quejas vecinales se ha centrado en la "alarmante falta de limpieza" que sufre el barrio. Los representantes de la asociación han denunciado que las aceras están “mugrientas” y han exigido un aumento urgente de los baldeos y de la limpieza general en sus calles.

“La suciedad es más que visible y es una queja constante que compartimos plenamente”, ha señalado Óscar Torres. “No es un problema de percepción, es una realidad que los vecinos padecen a diario. No podemos normalizar que nuestros barrios presenten este estado de abandono. Exigimos al equipo de gobierno refuerce los servicios, que fiscalice el cumplimiento del contrato y que garantice unas calles dignas y salubres para todos los gaditanos y gaditanas”.

Para finalizar, los representantes vecinales también han hecho alusión a la falta de mantenimiento urbano. “Las parejas de operarios de mantenimiento urbano destinadas a los barrios son claramente insuficientes, tanto por el número de personas como por el tiempo que se tiene previsto destinar a cada barrio de la ciudad. Más parece otra medida de cara a la galería por parte de Bruno García, que una acción que realmente venga a solucionar los problemas de mantenimiento que tienen los barrios de la ciudad, en este caso, Segunda Aguada”, ha señalado Óscar Torres, que ha pedido un mayor refuerzo de esta área.