Radiografía de un barrio olvidado en Cádiz

Muro deteriorado en la avenida de San Severiano, cerca de la Comandancia de la Guardia Civil y justo antes de la esquina con la calle Juan Manzorro.

Las calles Enrique Calbo, Amadeo Rodríguez, Víctor González, Pintor Viniegra, Porvenir, Levante, la plaza Gonzalo de Cárdenas... Estas son algunas de las denominaciones que el nomenclátor gaditano reserva para las calles situadas en el entorno del patio La Milagrosa, una pequeña parte del barrio de San Severiano que, por configuración y ubicación, es casi un barrio por sí mismo. Un barrio, además, sobre el que se proyectó hace muchos años una nueva zona residencial que nunca salió adelante y que hoy, a través de algunos de sus vecinos, se queja de las carencias y el “olvido” que, a su entender, sufre por parte del Ayuntamiento de la capital gaditana.

José Gómez de la Torre vive en el barrio desde joven. Mientras pinta por propia iniciativa la pared del parterre que cobija una imagen de la Virgen y que se encuentra junto a su domicilio, en la calle Enrique Calbo. Es el presidente de su comunidad de vecinos y uno de los que pone voz a los lamentos ciudadanos. Asegura que esta zona de Cádiz perdió su oportunidad con aquel proyecto de Comunidades del Sur que contemplaba derribar el barrio y levantar nuevas construcciones dando unión a la zona con El Corte Inglés y, por tanto, con el nuevo barrio levantado en los antiguos terrenos ociosos de Astilleros.

“Aquí estamos encajonados, abandonados. Aquel proyecto era un buen negocio para todos y hubiera revitalizado el barrio, pero no dejaron que se hiciera”. El carpetazo definitivo a aquella iniciativa urbanística llegó en 2009 con las condiciones impuesta por el nuevo Plan general de Ordenación Urbana (PGOU).

José achaca a aquel frenazo el actual “encajonamiento” del barrio, y recuerda que han ido cerrando comercios minoristas (quedan una farmacia y un pequeño ultramarinos) hasta obligar a los vecinos a salir de la zona para realizar la mayoría de las compras.

Este vecino, además, denuncia que la delegación de Urbanismo ha enviado a tres comunidades de vecinos, incluido la que él preside, una carta para que reparen el muro que cierra el barrio por la actual calle Juan Manzorro, y que hace unos 30 años servía para separar los Astilleros de la ciudad. “Ese muro lleva muchos años en mal estado. Se ha ido eliminando a medida que se han ido construyendo edificios: el Corte Inglés, la Casa de las Artes, Canal Sur, y ha quedado ese trozo. Urbanismo asegura que está mal por las humedades de las casas colindantes. Pero no creo que nos corresponda a nosotros, a las tres comunidades, restaurar ese lienzo”, explica José.

Este vecino destaca, pese a todo, las bondades de un barrio “tranquilo” que, a su juicio, precisa de más atención de parte de los responsables municipales. Un ejemplo de ello son los matorrales que crecen en las aceras y bordillos.

Matojos en la acera en el acceso al patio La Milagrosa. / Jesús Marín

María José, por su parte, atiende al barrio desde La Tienda de Joselita, un pequeño ultramarinos situado en la plaza Gonzalo de Cárdenas, con salida a la avenida de San Severiano. Ella confirma ese carácter tranquilo del barrio y admite, junto a algunos de sus clientes, que en la zona hay algunas partes en mal estado, como parterres rotos o ramas de los árboles que han levantado la acera. “Aquí hay mucha gente mayor y estos es un peligro para ellos”, destaca una clienta.

¿Y la limpieza? María José explica que algunos vecinos, sobre todo del patio La Milagrosa, se han organizado para limpiar ellos mismos las calles. Lo han hecho de forma esporádica y sin una organización previa de turnos, como una forma también de llamar la atención y reclamar más atención municipal.