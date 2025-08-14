Los barrios de Cádiz contarán con "patrullas de barrio" para el Mantenimiento Urbano

Los barrios de Cádiz verán a partir del 1 de septiembre equipos de mantenimiento urbano dedicados por completo tres semanas a arreglar desperfectos cotidianos. Son las "patrullas de barrio" que estrena el nuevo contrato de Mantenimiento Urbano y que se pondrán en marcha el próximo mes.

Así ha definido el alcalde a estos equipos, que en total sumará 8 trabajadores que se dividirán, por parejas, en cuatro zonas o barrios diferentes de la ciudad. Para ello, el Ayuntamiento ha dividido Cádiz en 35 barrios diferentes, en los que se irá interveniendo en períodos de tres semanas, que es el tiempo previsto por cada pareja de operarios para cada punto.

El objetivo de este plan de intervención es subsanar desperfectos y necesidades que presentan distintas zonas de la ciudad "por la falta de mantenimiento de los últimos años", según ha explicado el alcalde. Así, se contemplan actuaciones como la reparación de pavimento defectuoso como consecuencia de hundimientos o de rotura de acerado, arreglos en bordillos y alcorques, o en el viario que precise aglomerado, o el pintado de pasos de peatones que se encuentren deteriorados, para lo que habrá que coordinar la intervención con la delegación de Tráfico.

Todo ello se hará mediante un proceso participativo a través de reuniones con las asociaciones de vecinos, que serán las que demanden las necesidades de actuación para priorizar un listado de intervenciones que la pareja de operarios realizará durante esas tres semanas en que actúen en esa zona.

Según ha anunciado Bruno García, a partir del 1 de septiembre se trabajará en Segunda Aguada, Loreto, el Balón y Puente-Bahía; y tres semanas después las "patrullas de barrio" se desplazarán a Puntales, Cortadura, Cádiz Centro y la Viña. "Y así cada tres semanas, como complemento al Mantenimiento urbano general de la ciudad", ha precisado.

Este programa responde, en palabras del alcalde, a la intención municipal de avanzar también "en lo esencial, en los barrios". "Venimos diciendo que estaríamos en los grandes proyectos para cerrar viejas heridas que tenía la ciudad, como estamos haciendo en el Portillo, en el Parque Genovés, en el Cementerio, en la vivienda y en tantas otras cosas que tenemos en marcha; y también en el día a día", ha trasladado García, explicando que esta apuesta se consigue "primero ampliando la inversión, como hemos hecho con el nuevo pliego de Mantenimiento Urbano que ha incrementado la inversión de 1,2 millones a 2,7 millones de euros al año permitiendo ofrecer una respuesta más rápida a los vecinos de nuestra ciudad ante las necesidades que presentan los barrios”.

"Una de las claves de este plan de mantenimiento de barrios será sin duda la estrecha colaboración con las asociaciones de vecinos, que jugarán un papel fundamental en la identificación de necesidades y en la priorización de intervenciones. Con su colaboración y participación lograremos detectar con rapidez y eficacia los problemas de cada barrio para darles una rápida solución", ha añadido el alcalde.