El Ayuntamiento de Cádiz cifra en más de 1,5 millones de euros los daños en las playas por los temporales

Los efectos de los importantes temporales que en los últimos meses han azotado las costas de nuestra provincia han causado daños por un valor de más de 1,5 millones de euros en las playas de la capital gaditana. Así, hasta el momento, lo cifra el teniente de alcalde de Medio Ambiente y Playas, José Carlos Teruel, que ya ha presentado un informe con el detalle de los desperfectos a la Junta de Andalucía.

"Nosotros estamos ahora mismo cuantificando los daños, pero ya estamos trabajando tanto con la Junta de Andalucía como con el Gobierno de España para notificarles los desperfectos. Por ejemplo, ya hemos tenido conversaciones con la Demarcación de Costas sobre un plan de regeneración por la pérdida de arena, un plan que ya existe y se va a intentar, por parte de Costas, que para la temporada estén las playas con aporte de arena", ha asegurado el responsable municipal sobre la actuación del Gobierno que ya anunció una partida de 6,2 millones de euros para realizar obras de emergencia en el litoral de varias poblaciones gaditanas.

Además, Teruel ha aseverado que "con los medios que el Ayuntamiento dispone" todavía están trabajando en el recuento de incidencias, aunque ya le han presentado a la Junta "un presupuesto de más de 1,5 millones de euros (1.535.090,70 euros)". "No quiere decir que esté todo, pero sí la gran parte que nos hace falta para paliar los daños como las pailas de los accesos, las duchas, pasarelas...", ha enumerado.

Concretamente, del listado presentado, la partida más cuantiosa, 866.868,20 euros se destinará a las reparaciones de los módulos de servicio e instalaciones, seguida de un presupuesto de 169.400 euros para el arreglo de las pasarelas articuladas de madera; 150.645 euros para trabajos extras acondicionamiento y retirada de residuos y 130.680 euros para las pasarelas de hormigón prefabricado.

El resto de conceptos presentados no superan cada uno los 100.000 euros y miran hacia una gran variedad de elementos perjudicados por las fuertes lluvias y viento que hemos padecido en los meses anteriores. Así, se solicitan 60.500 euros para lavapiés de acero inoxidable; 32.670 euros para plataformas de hormigón prefabricado; 30.250 euros para duchas acero inoxidable; una cantidad de igual valor para los postes de acero inoxidable que sostiene la megafonía de las playas; 24.200 euros para fuentes de agua potable de acero inoxidable; y 18.150 euros para estas fuentes para personas de movilidad reducida; 10.890 euros para la señalética dañada en la playa de Cortadura y 10.587,50 euros para la reposición de contenedores y papeleras de 240 litros.

También ha aseverado el teniente de alcalde que, "aunque las playas no están en su mejor momento" y "no va a ser fácil", la ciudad va a disfrutar "seguro" de "la pretemporada de playas en Semana Santa" que comienza el próximo día 29 de marzo. "Estamos en unas playas que, gracias a su propia dinámica, ya nos están dando un perfil mucho más amable", cuenta.

Presupuesto de los daños del temporal en las playas de Cádiz

-Reparaciones módulos de servicio e instalaciones…..866.868,20 euros

-Pasarelas articuladas de madera………………………169.400 euros

-Pasarelas de hormigón prefabricado………………….130.680 euros

-Plataformas de hormigón prefabricado………………32.670 euros

-Lavapiés de acero inoxidable…………………………60.500 euros

-Duchas acero inoxidable………………………………30.250 euros

-Fuentes de agua potable de acero inoxidable…………24.200 euros

-Fuentes de agua potable de acero inoxidable PMR……18.150 euros

-Postes acero inoxidable (megafonía)…………………30.250 euros

-Sistema de señalización de Cortadura (señalética)……..10.890 euros

-Reposición de contenedores y papeleras (240L)………..10.587,50 euros

-Trabajos extras acondicionamiento y retirada de residuos…150.645 euros

TOTAL 1.535.090,70 EUROS