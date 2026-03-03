El Gobierno destina una partida de más de 6 millones para regenerar las playas del litoral gaditano

El Gobierno anuncia una partida de 6,2 millones de euros para realizar obras de emergencia en el litoral de varias poblaciones gaditanas afectadas por los temporales con un plazo de ejecución que fija en nueve meses. Casi una docena de municipios se verán beneficiados por esta partida presupuestaria que pretende responder a la erosión de los arenales provocada por el tren de borrascas de primeros de año.

La Secretaría de Estado de Medio Ambiente, con cargo al presupuesto de la Dirección General de la Costa y el Mar, ha declarado el procedimiento excepcional de emergencia y ordenado la reparación de los daños causados por las borrascas en la costa de la provincia de Cádiz. Inicialmente las obras se prevén en las playas de Sanlúcar de Barrameda, Chipiona, Rota, El Puerto de Santa María, Cádiz, San Fernando, Chiclana, Conil, Vejer, Barbate y Tarifa.

La subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, defiende la actuación del Gobierno, “sensible a las necesidades del mantenimiento y conservación de nuestras playas" motivo por el que ha librado "las partidas necesarias para llevar a cabo las tareas de rehabilitación, conservación y mantenimiento de estos parajes naturales, para ofrecer a gaditanos y visitantes el mejor servicio y seguridad a los usuarios”.

Actuación de Costas en el litoral gaditano

El Gobierno anuncia que tras los daños ocasionados por los temporales en las últimas semanas se van a adoptar medidas urgentes para promover la realización de actuaciones de protección y restauración del dominio público marítimo-terrestre para recuperar la capacidad de respuesta de la costa frente a la erosión litoral, que se ve agravada por los efectos del cambio climático.

Según argumentan desde la Subdelegación del Gobierno, a diferencia de los temporales ordinarios, en los que la pérdida de arena se traduce en una simple estacionalidad de la anchura de la playa, que se reduce en invierno y crece en verano, en los temporales extraordinarios este efecto produce una asimetría temporal entre el desplazamiento de la arena hacia aguas profundas, que se produce en horas, y el retorno de la arena hacia el continente, que se produce en periodos largos.

La situación de la formación de varios temporales en un corto periodo, produce la dificultad añadida de que no hay tiempo suficiente para que las playas se recuperen y conlleva el riesgo de daños superiores.

De todo ello se desprende la urgente necesidad de, previa retirada de elementos que molesten y, en su caso, reparación de infraestructuras de apoyo, aportar la cantidad de arena mínima suficiente para dar respuesta a estos daños, y que pasan por la búsqueda y recirculación de arenas para su recolocación de la manera más eficiente posible.

Las reparaciones de bienes de otras administraciones (fundamentalmente, de mobiliario urbano) o de terceros quedan fuera de este ámbito de actuación pues su reparación no compete a Costas. Este organismo del Estado, además de abordar la regeneración de las playas, va a reparar los accesos públicos afectados.

Diputación anuncia la reparación de la CA-5200

La Diputación gaditana informa de una nueva intervención en su red viaria mediante el procedimiento de emergencia. En esta ocasión la reparación se llevará a cabo en el punto kilométrico 13,2 de la carretera CA-5200, conocida como Pajarete y localizada entre los municipios de San José del Valle, Paterna de Rivera y Alcalá de los Gazules. En concreto se destinará un presupuesto de 309.867 euros para solventar un deslizamiento del talud del terraplén que ha ocasionado el hundimiento de parte de la calzada. Los trabajos de estabilización y recuperación de la vialidad, con un plazo de ejecución de tres meses, han sido encargados a la empresa Firmes y Carreteras SA.

El Área de Cooperación de Diputación, que coordina Javier Bello, promueve esta actuación. “Queremos recuperar las comunicaciones en la provincia de Cádiz con garantías de seguridad. Y estamos recurriendo al procedimiento de emergencia, el más ágil que nos permite la ley y que está plenamente justificado”, destaca el diputado provincial.

Desde Diputación defienden la respuesta en las carreteras de la red provincial que presentan daños más severos tras sufrir la reciente sucesión de borrascas. Ya se han decretado declaraciones de emergencia para actuaciones localizadas en todas las comarcas y que, de momento, suman un saldo inversor que supera los 9 millones de euros. “Y se decretarán nuevas intervenciones”, añade Javier Bello.

La CA-5200 tiene una longitud de 16 kilómetros. Tiene su origen en la intersección con la CA-6200, que enlaza Paterna y Alcalá de los Gazules, y desemboca en las inmediaciones del casco urbano de San José del Valle. Situada en el centro geográfico de la provincia de Cádiz, es una salida natural para los vecinos de San José del Valle que buscan la conexión con la autovía Jerez-Los Barrios.

La previsión de Diputación es iniciar las obras de manera inminente y que sean efectivas la próxima semana.