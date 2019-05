"¡Queremos nuestra asociación ya!". "Esta señora se autoproclama presidenta sin ser elegida por los vecinos". "Están de forma ilegal, ¡fuera ya!". Estas frases y otra similares podían leerse este lunes en la puerta principal de la asociación de vecinos Buena Vista, en unos carteles hechos a mano por ciudadanos de la barriada de La Paz que se concentraron allí a las doce del mediodía para protestar por la forma en la que se está gestionando esta entidad y mostrar su rechazo a la actual junta directiva.

La concentración estaba convocada por una nueva asociación de vecinos denominada Buena Vista Recuperada. Su presidenta explicaba que, aunque esta entidad se ha constituido recientemente, "llevamos mucho tiempo detrás de que la junta directiva de Buena Vista suelte la asociación porque se ha metido de forma ilegal. Hicieron un acto benéfico y aprovecharon para quitarle las llaves a Rafael Lamela, que era el presidente. Llevaban un documento de la Junta de Andalucía que supuestamente acreditaba que se habían constituido como nueva junta directiva, pero no se había hecho asamblea con los socios para votar; se han autoproclamado como junta directiva". Asimismo, esta mujer aseguraba que "han desaparecido los libros con los datos de los socios y dinero".

Por su parte, el vicepresidente de la nueva entidad criticaba la manera en la que se está gestionando la AVV Buena Vista: "Están alquilando el local para eventos, cobrando hasta 180 euros, y también están alquilando las pistas deportivas a los vecinos. Además, han reservado una habitación para otra asociación y eso no lo pueden hacer porque las instalaciones son municipales". También denunciaba que no se están distribuyendo los alimentos de Cruz Roja a los vecinos que normalmente se les reparten estos víveres. "Los están repartiendo poco a poco y a quienes ellas creen oportuno, mientras que a las familias que hasta ahora se beneficiaban de esa ayuda, no les está llegando. Y a las personas que habitualmente ayudan al reparto no las han dejado entrar en la asociación".

De este modo, el vicepresidente de Buena Vista Recuperada consideraba que la entidad no estaba trabajando por el bien de los ciudadanos. "La asociación de vecinos debe estar abierta de lunes a viernes a los vecinos y ahora no es así. Por ejemplo, el viernes pasado vinieron unos vecinos a jugar a las pistas y no les dejaron entrar porque habían alquilado la sede para un evento", comentaba.

Dada esta situación, la nueva asociación de vecinos Buena Vista Recuperada se ha marcado como objetivo "recuperar la asociación", según su vicepresidente, quien aseguraba que los vecinos de la zona han hecho "una piña" y se ha constituido una junta directiva provisional "hasta que se coja la sede y se hagan elecciones".

Cabe recordar que el Ayuntamiento ha reclamado la devolución de las instalaciones a la AVV Buena Vista porque ha concluido el periodo máximo que contempla la normativa de cesión de un espacio municipal sin que salga a concurso, pero cuando los técnicos fueron a recuperar las llaves, no encontraron a nadie en el local. "El Ayuntamiento debe recuperar la sede, arreglarla y ceder las instalaciones a la asociación de vecinos que vea que tiene mejor proyecto y más socios, y confiamos en que seamos nosotros porque hemos formado un equipo bueno de vecinos del barrio que tenemos experiencia en movimiento asociativo", señalaba el vicepresidente de Buena Vista Recuperada.

Durante la concentración, se vivieron unos momentos tensos cuando apareció la actual presidenta de la AVV Buena Vista, Susana Velázquez Lore, acompañada por dos agentes de la Policía Nacional. Según estos agentes, Susana Velázquez los había llamado diciendo que había un grupo de personas que no le dejaba entrar en el local. Aunque fue increpada por algunos de los presentes, ella no tuvo ninguna dificultad para acceder a la puerta, pero cuando intentó abrirla, se encontró con la cerradura bloqueada con silicona. "Seguro que ha sido ella misma la que ha puesto la silicona", comentaba más de un vecino, a la vez que otros le gritaban: "¡Fuera de aquí, no te queremos! ¡Nadie te ha votado!".

En esta concentración, los vecinos también reclamaron la reanudación de las obras de rehabilitación de los edificios de la avenida Guadalquivir y avenida de la Bahía, ya que la paralización de los trabajos ha dejado algunos bloques con las cubiertas de los patios levantadas y otros sin ascensores, obligando a vecinos mayores y enfermos a permanecer enclaustrados en sus casas.