Cambio de rumbo con polémica en la asociación de vecinos Buena Vista

La nueva junta directiva de la asociación de vecinos Buena Vista denuncia "irregularidades" en la gestión del anterior presidente, Rafael Lamela. Asegura que se ha encontrado la entidad "en números rojos" y con la sede "en un estado lamentable".

En un escrito dirigido al alcalde de Cádiz y registrado en el Ayuntamiento el pasado lunes 10 de septiembre, la nueva presidenta, Susana Velázquez Lore, expone las "irregularidades" que se ha encontrado al acceder al cargo. Así, en el texto, detalla que en la AVV se juega a la lotería y a las cartas "con dinero"; que en la sala de Juntas se juega al póker y "se consume bebidas alcohólicas y porros", a pesar de los carteles que anuncian la prohibición de fumar en las instalaciones; que se alquilan las pistas deportivas y el anterior presidente "se llevaba el dinero para usos propios y no para el mantenimiento de la sede", y que se ha encontrado en el local "toda clase de basuras y bichos".

Rafael Lamela: "Me han robado las llaves del local, han usurpado la asociación de vecinos"

Buena Vista es una de las tres asociaciones vecinales con las que cuenta la barriada de La Paz. En una visita a sus instalaciones, ayer podía comprobarse el estado de dejadez en el que se encuentran, a pesar de que la nueva junta directiva ya había limpiado y ordenado algunas zonas, comprando material de limpieza con dinero de su propio bolsillo para poder realizar estas labores.

"El anterior presidente alquilaba las pistas deportivas y el local para eventos, y se supone que el dinero que sacaba se destinaba al mantenimiento de la sede. ¡Pero mira cómo está esto! Y el dinero no aparece por ninguna parte", comentaba una de las integrantes de la junta directiva. Otra puntualizaba que no han encontrado ningún libro de contabilidad ni las actas de reuniones de la junta directiva ni de las asambleas, "sólo nos hemos encontrado una cuenta en Unicaja que está en números rojos, varias deudas y denuncias hacia el anterior presidente".

La nueva junta directiva ya ha solicitado una cita con el gerente del Instituto Municipal del Deporte para pedir ayuda con objeto de arreglar las pistas deportivas. También necesitará apoyo para poder adecentar el resto de las instalaciones. "Lo que queremos es que la asociación vuelva a tener actividad y que funcione al servicio de los vecinos", aseguraban ayer desde la junta directiva.

Por su parte, Rafael Lamela negaba ayer que hubiese una nueva junta directiva en la AVV Buena Vista porque él no había convocado ninguna asamblea para las elecciones. De este modo, según Lamela, la asamblea que se había llevado a cabo "es ilegal". De hecho, aseguraba que ha puesto una denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional porque "me han robado las llaves del local, han usurpado la asociación de vecinos y la están desmantelando. Lo que están haciendo es un desastre. Esto es un atraco a mano armada". En este sentido, argumentaba que él facilitó las llaves de la asociación para un festival benéfico "y se han quedado con ellas".

Desde la nueva junta directiva sostienen que las elecciones se realizaron siguiendo los estatutos. "Llevamos el acta a la Junta de Andalucía y ésta ha ratificado la legalidad del proceso y nos ha dado el certificado", comentaban ayer. La nueva junta directiva se registró en la Secretaría General Provincial de la Consejería de Justicia e Interior de Cádiz el pasado 6 de septiembre.

La federación de asociaciones de vecinos de Cádiz no ha querido hacer declaraciones sobre la AVV Buena Vista, ya que ésta no pertenece a dicha federación. En la asamblea del 3 de noviembre de 2017, "se acordó la pérdida de condición de federada de Buena Vista tras comprobar, después de ser puesto en conocimiento por parte de algunos vecinos, que la entidad no se estaba ajustando a los objetivos propios de una asociación vecinal", manifestó ayer el presidente de la federación.

Cabe recordar que en julio de 2013, el entonces tesorero de la AVV Buena Vista, Juan Agudo, también denunció irregularidades en la gestión del presidente de la entidad, que era Rafael Lamela. Éste desmintió las acusaciones con documentación por delante y apoyado por su junta directiva, cuya elección había sido calificada como fraudulenta por Agudo.