Sanitarios de Cádiz regresan a Camerún con la Asociación Andaluza de Cooperación Sanitaria

Entre los próximos días 20 de marzo y 12 de abril, una veintena de sanitarios, en su mayoría gaditanos, se desplazarán de nuevo a Foumban, la capital del departamento de Noun, al oeste de Camerún, para poner en marcha la que será la sexta campaña sanitaria realizada en la zona. Esta vez, los profesionales de la Asociación Andaluza de Cooperación Sanitaria (AACS) y de la Fundación La Vicuña, con sede en El Puerto de Santa María, prestarán servicio simultáneamente en el Hospital Regional Anexo de Foumban y en el Centro Mediacalizado Católico de Kueka.

Miembros de la AACS ayudados por el equipo de profesionales de Grupo Ferris cargan el último contenedor enviado a Camerún. / GONZALO HÖRH

Los profesionales, algunos procedentes de Sevilla y Valencia, cubrirán las especialidades médicas de oftalmología, traumatología, otorrinolaringología, cirugía, óptica, ortopedia, anestesiología, enfermería y medicina general. En estrecha colaboración con los hospitales cameruneses gracias a las labores de formación realizadas en el pasado y a la comunicación constante durante todo el año, los sanitarios esperan poder aprovechar al máximo los días en el terreno para asistir al máximo número de personas posible. Este año uno de los objetivos es hacer un estudio de campo para calcular el número de cataratas que podrán operar en la siguiente campaña. Por esta razón actualmente la AACS se encuentra en búsqueda de fondos para la compra de lentes intraoculares con el fin de intervenir en la zona al máximo número de personas.

Ramón Valls, ortopedista gaditano, trabajando en la creación de una prótesis de un paciente en su consulta del Hospital Regional de Bafousan. / GONZALO HÖHR

Además de la campaña sanitaria, el trabajo de la AACS ha sido constante a lo largo de estos dos años haciendo acopio de material médico, clasificando y preparando todo aquello que deben hacer llegar a la zona justo antes de la campaña para garantizar su éxito. Hace tan solo unos días, se consiguió terminar de cargar un contenedor completo que acaba de salir para Camerún y cuya llegada al puerto de Duala se estima el 15 de marzo. Ese contenedor está completamente equipado con ecógrafos, esterilizadoras, respiradores, incubadoras térmicas, mesas de quirófano, camillas de exploración, mesas de parto, microscopios de otorrino y de ojos, prótesis de ortopedia, material de trauma, sillas de rueda y material fungible. Reunir todo este material y los aparatos en obsolescencia ha sido posible gracias a la colaboración del Hospital Universitario de Puerto Real, el Hospital Universitario de Jerez y el Hospital Viamed Bahía de Cádiz.

Miembros de la Asociación Andaluza de Cooperación Sanitaria durante una intervención en el Hospital Regional de Foumban bajo la atenta mirada de sanitarios coruñeses. / GONZALO HÖHR

Este año la AACS está especialmente agradecida por la ayuda de cooperación que recibió por parte del Colegio de Arquitectos de Cádiz para la adecuación de una sala en quirófano y consulta de ojos en el Hospital de Kueka que ya se encuentra terminada y preparada para la campaña. Todo el equipamiento de esta sala será posible por la donación de dos consultas privadas de dos reconocidos oftalmólogos gaditanos después de su jubilación.

Gran parte de toda esta labor que viene realizando la AACS ha sido posible gracias al apoyo de los socios que aportan su granito de arena periódicamente y las colaboraciones recibidas por parte de entidades como Transportes Internacionales Ferris, el empresario sevillano Jose Luis de Frutos, y otras que prefieren permanecer en el anonimato. Igualmente, es de suma importancia la estrecha colaboración con la familia real Bamum, una de las dinastías más antiguas y culturalmente más ricas de África Central, y cuyo rey es Mouhammad-Nabil Mfonrifoum Mbombo Njoya, y con el Ministerio de Salud Pública de Camerún.

Por último, y dado que la AACS no recibe a día de hoy ninguna ayuda pública, desde la asociación recuerdan que cualquier persona o entidad puede hacerse socio o apoyar a la asociación a través de los datos que figuran en su página web: https://aacooperacionsanitaria.com/