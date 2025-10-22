El árbol que ha tenido vallada Candelaria medio año ya no arroja piñas

La céntrica plaza de Candelaria de Cádiz ha recuperado este 22 de octubre toda su extensión. Así, el vallado que ha tenido acotado el foro durante casi medio año ha sido retirado por los técnicos del Ayuntamiento de Cádiz que ya consideran seguro al árbol de 40 metros causante del "peligro real", como se dijo durante una junta de Gobierno de este verano, que suponía la caída de ramas y piñas que se estaba sucediendo desde hacía unos meses. Un suceso que parece que, al final, ha resuelto la madre Naturaleza.

Durante estos meses -el área afectada de la plaza se valló antes de verano- desde el Consistorio gaditano se defendía que la solución a este problema pasaba, debido a la altura del árbol, por la utilización de una grúa de grandes dimensiones que en esos momentos no estaba disponible. Mientras se estaba a la espera, el espacio se valló por seguridad. Y a la espera se ha estado cerca de seis meses. Sin embargo, toda vez que en la mañana de este martes se ha retirado el acotamiento, desde San Juan de Dios apuntan que, "finalmente no ha sido necesaria la grúa".

Las piñas y ramas "han ido cayendo, y la mayoría dentro de los parterres, y ya han dejado de caer", aseveran. "Sólo quedarían algunas en la parte más alta y, según los técnicos, no es probable que caigan en esta época del año. Si cayera alguna sería dentro de los parterres", aseguran fuentes municipales.