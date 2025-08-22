Un árbol de 40 metros de alto al que se le caen las piñas es lo que provoca el acotamiento de parte de la plaza de Candelaria

El hecho de que una parte de la plaza de Candelaria de Cádiz permanezca acotada al público no responde al capricho de nadie. Así de claro lo dejaba este viernes el alcalde de la ciudad que explicó con extrema claridad que el acotamiento se circunscribe al espacio que ocupa un árbol de grandes dimensiones, de unos 40 metros de altura, al que, al parecer, se le caen de manera continua ramas y enormes piñas que ponen en peligro a las personas que paseen por debajo y a los numerosos niños y niñas que juegan en ese espacio público.

Fueron los propios técnicos de Parques y Jardines y de Mantenimiento Urbano los que alertaron a las autoridades municipales de la existencia de un peligro real que afecta a la seguridad de los usuarios de la plaza de Candelaria. "Estamos intentando solventar ese problema, en parte agravado por la gran altura del árbol, y, en cuanto se pueda, se abrirá al público. No lo cerramos por cerrarlo y punto. En situaciones como ésta damos prioridad a la seguridad del ciudadano que está siempre por encima de todo".

Detenciones en Candelaria

En cuanto a las últimas detenciones llevadas a cabo en la plaza de Candelaria por alteración del orden público, el alcalde Bruno García, reiteró que se trata de una cuestión que está en manos de la Policía Nacional, a la que agradece y felicita y a la que brinda todos sus dispositivos de la Policía Local para lograr, entre todos, que la plaza de Candelaria vuelva a ser un lugar público pacífico y al que puedan acudir los ciudadanos con total tranquilidad.

Cabe recordar que la Policía Nacional detuvo en Cádiz a dos jóvenes como presuntos autores de un delito de lesiones tras verse implicados en una pelea ocurrida en la Plaza Candelaria, en la que participaron dos grupos de personas.

Según informó este jueves la Policía, los hechos se produjeron cuando varias patrullas acudieron al lugar alertadas por ciudadanos que avisaron de una riña en la vía pública.

A su llegada, los agentes localizaron a dos grupos que intentaban abandonar la zona en direcciones opuestas, por lo que procedieron a su identificación y separación.

Las primeras manifestaciones recogidas apuntaban a que el enfrentamiento se originó por diferencias personales entre ambos grupos, lo que derivó en una pelea física en la que varios implicados resultaron heridos y uno de ellos tuvo que ser trasladado a un centro de salud, donde fue asistido de lesiones que requirieron sutura.

Los agentes detuvieron a dos de los participantes como presuntos responsables de un delito de lesiones que fueron trasladados a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias correspondientes.