Aparatoso accidente en el primer tramo del Eurovelo, en Cádiz, por su mal estado

Cádiz/Una mujer vecina de San Fernando sufrió una aparatosa caída en el tramo I Eurovelo 8, a unos 200 metros del Ventorrillo de El Chato, en dirección a San Fernando, cuando lo recorría andando y en solitario. "Fue a consecuencia del mal estado en el que se encuentra el carril cicloturista, cubierto de arena y con las tablas levantadas", relatan a este periódico desde Agaden-Ecologistas en Acción.

Como consecuencia del golpe, la mujer accidentada tuvo que ser auxiliada por una voluntaria de la organización ecologista del proyecto 'Salvemos al Chorlitejo patinegro' que se encontraba en la zona. Ante la gravedad de la caída, la voluntaria de Agaden-EA se vio obligada a llamar al 112, que envió una ambulancia que trasladó a la accidentada al Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Junto con la ambulancia, acudió la Policía Local, que tomó parte del accidente. Sucedió el pasado miércoles 7 de agosto.

Parte de lesiones

El diagnóstico dado en el hospital a la accidentada fue traumatismo en la rodilla derecha, fuerte golpe en el pómulo izquierdo, corte en la barbilla, luxación de dos dedos de la mano izquierda, con un corte profundo que dejaba ver los tendones de dichos dedos. Además, presentaba un estado de shock transitorio debido a la caída, informan desde el colectivo ecologista.

"Esta persona es zurda, con lo que necesitará ayuda durante un periodo de tiempo para llevar a cabo las tareas de su vida cotidiana", añaden.

"Trazado inseguro, sin mantenimiento y con puntos negros"

Los ecologistas denuncian que el tramo I del Eurovelo 8 que comienza en el Ventorrillo del Chato y termina en San Fernando, a su paso hasta Torregorda, "además de tener acumulación de arena en algunos tramos que hacen peligroso transitar en bicicleta, también presenta tablas semienterradas en la arena y desclavadas, que son un claro peligro de accidente, tanto para ciclistas como para viandantes".

No es la primera vez que desde Agaden-Ecologistas en Acción advierten de los problemas que podría ocasionar esta ruta a las personas que la frecuentan, ya que "el trazado es inseguro, el mantenimiento es escaso e insuficiente, además de existir puntos negros a los que no se ha dado una solución que garantice la seguridad de los usuarios del sendero". Y concluyen: "Teniendo en cuenta que tan solo lleva un año escaso construido, las previsiones de dicha ruta no son nada halagüeñas".