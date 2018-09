1993 hace 25 añosTejero pasa a régimen abierto pero no recibe el indulto

El ex teniente coronel Antonio Tejero Molina pasó ayer a la situación de régimen abierto y solamente deberá acudir a la cárcel para dormir. Al mismo tiempo, el Consejo de Ministros, reunido ayer en La Moncloa bajo la presidencia de Felipe González, acordó no conceder a Tejero el indulto habida cuenta que no consta haber acatado expresamente la Constitución.

La Sala Militar del Supremo había informado favorablemente dicha concesión, ya que Tejero no se opuso expresamente a una petición de indulto formulada por un grupo de mujeres de militares.

Doce años después del 23-F. Antonio Tejero ha pasado a la situación de régimen abierto, debiendo regresar todas las noches a la cárcel de Alcalá de Henares hasta cumplir la pena de 18 años.

A la salida de la cárcel, Tejero Molina no quiso realizar declaraciones manifestando simplemente estar muy contento en esta situación.