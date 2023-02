Más de 3 años para incorporar a 15 policías locales en Cádiz

De diciembre de 2020 a principios de 2024. Ese será el amplio plazo que empleará el Ayuntamiento para incorporar a la Policía Local una quincena de nuevos agentes. Un eterno proceso que ha sido denunciado por el sindicato UPLB, que habitualmente denuncia la falta de agentes en la plantilla actual y, sobre todo, el número de plazas que necesita el cuerpo y que la administración local sigue sin cubrir.

Hasta dentro de un año aproximadamente no entrarán en servicio los 15 nuevos agentes que el Ayuntamiento aprobó en la oferta de empleo público del año 2020. Un período que desde el sindicato consideran excesivo y que achacan al “dilatado y lentísimo” proceso seguido desde San Juan de Dios.

No en vano, desde diciembre de 2020 en que se aprobó la oferta de empleo no sería hasta agosto de 2021 cuando se publican las bases de la convocatoria para cubrir estas 15 plazas de Policía Local, retrasando luego a noviembre el plazo de presentación de solicitudes. En junio de 2022 empiezan las pruebas (de conocimiento, físicas, psicotécnicas y el reconocimiento médico final), cuyo resultado final no se ha sabido hasta el pasado 10 de febrero.

Con estos plazos, UPLB indica que por delante queda aún el período de prácticas de los 15 aspirantes, que no comenzará hasta el próximo mes (marzo) y que tiene una duración aproximada de 1.350 horas impartidas a lo largo de diez meses. Es decir, que hasta principios del próximo año no podrán los nuevos agentes tomar posesión de sus cargos. De ahí las críticas del sindicato por una “celeridad del Ayuntamiento” que a su juicio “pone de manifiesto su diligencia, su preocupación y su celo para impulsar la reposición de efectivos ante la falta de plantilla”.

Ahorro económico

En paralelo a este retraso en la incorporación de los 15 agentes aprobados en 2020 y los problemas que ello supone para una plantilla ya de por sí mermada en número -según los sindicatos-, la “demora en el tiempo” de la convocatoria de nuevas plazas le ha supuesto ya al Ayuntamiento un ahorro que UPLB cifra en torno a los dos millones y medio de euros, que sería el importe reservado en el presupuesto de estos últimos años para esas nuevas plazas que aún no se han ocupado. Y a esa cifra, además, habría que sumarle otro millón de euros que el sindicato vincula a las nuevas plazas vacantes incluidas en la oferta pública de empleo de 2021 y 2022 “y que seguramente seguirán sin cubrirse hasta 2025”.