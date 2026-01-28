Animalistas exigen al Ayuntamiento de Cádiz que alimente con urgencia a la colonia de gatos del viejo cementerio

Los alrededor de cien gatos que componen la colonia del viejo cementerio de San José en Cádiz tienen los días contados en el caso de que el Ayuntamiento de Cádiz no asuma el coste de su alimentación de manera urgente. Así lo aseguran los animalistas de El Gato Genovés y la Asociación Barrio Felino, que han exigido al Consistorio que se haga cargo ya de estos gastos, tal y como establece la Ley de Bienestar Animal.

Los activistas alertan de que solo han podido conseguir comida para un mes desde el pasado día 18 de enero y que si los animales muriesen de inanición o se vieran perjudicados por la falta de alimento el Consistorio incurriría en un delito penal de maltrato animal que están dispuestos a denunciar ante el juez en el plazo de 15 días desde esa fecha, es decir, el próximo dos de febrero.

Hasta este momento la comida la habían comprado con sus fondos los propios alimentadores acreditados tan solo con un carné por el Ayuntamiento, pero el repentino fallecimiento del uno de ellos el pasado 11 de diciembre de 2025 ha dejado sin recursos a los animalistas.

En el escrito presentado en el Ayuntamiento, los animalistas exponen que "la responsabilidad municipal en la gestión de la colonia felina del Cementerio de San José, en los términos de la Ley 7/2023, que en su art. 39 se le atribuye de forma plena al no existir en el caso de Andalucía previsión normativa alguna por parte de la Administración autonómica". Y recuerdan que "esa gestión, incluye como primer postulado esencial y previo a los que se enumeran en el precepto mencionado, la atención a la alimentación de los animales que componen la colonia, como antecedente lógico y necesario para la existencia de propia colonia, que sin ese sustento está condenada la desaparición por la muerte de los animales que la componen".

"Antecedente para que el Ayuntamiento pueda asumir su atención sanitaria"

Argumentan que esa atención en la alimentación de los animales es "antecedente para que la administración municipal pueda, por ejemplo, asumir la atención sanitaria de la colonia que expresamente le encomiende el texto legal el punto c del apartado primero, pues sería incompatible con esta asistencia, la previa y culpable desnutrición de los animales. Por ello la obligación de subvenir a la alimentación de los animales por parte del Ayuntamiento de Cádiz es indiscutible y no puede ser derivada a los particulares como ha sucedido hasta el presente. Ha debido y debe asumir su responsabilidad en esta materia que en modo alguno puede eludir".

Los animalistas recuerdan que "en ningún momento a lo largo de los ya muchos años que lleva la colonia existiendo, ha sufragado el Ayuntamiento el coste de la alimentación de los animales, como es claramente su obligación, habiendo asumido otros costes en relación con el cuidado sanitario, y en lo relativo al sustento diario de los animales. Su única actuación ha sido la de asignar un denominado 'carnet de cuidador', que autorizaba a los voluntarios que atienden la colonia a acceder al recinto, que de habitual se encuentra totalmente cerrada y con acceso vedado al público". "Han sido y son estos voluntarios, los que disponen del carnet que les dio en su día el Ayuntamiento, quienes de su propio peculio han adquirido y adquieren los alimentos necesarios para el mantenimiento de la colonia, cuyo coste ha ido progresivamente elevándose, y más para personas de economía muy precaria, como son en todos los casos estos cuidadores", añaden.

Gatos de la colonia felina del cementerio de San José en Cádiz. / P. S. M.

"Imposible que los alimentadores sigan asumiendo el gasto"

"La imposibilidad de asumir por estos alimentadores este gasto es absoluta", alertan, precisamente por el fallecimiento del alimentador de las colonias del Cementerio de San José y de la plaza del Santo Ángel de la Guarda."Esta persona era la que asumía de forma altruista el pago del pienso que se daba a los gatos, ante la imposibilidad material del resto de alimentadores de hacerlo debido a las circunstancias expuestas".

"Ello generó que el resto de alimentadores se vieran imposibilitados de hacer frente a estos costes de alimentación, y a través de las organizaciones suscribientes, plantearan en fecha 14 de diciembre de 2025 este problema al Ayuntamiento mediante escrito que ha de obrar en el mismo, comunicando el fallecimiento y exponiendo la situación, con abundante cita de resoluciones judiciales que avalan la petición. Escrito que hasta el día de hoy, no ha recibido respuesta".

"La alimentación en todo este tiempo, cerca de dos meses, ha dependido de la buena voluntad de personas anónimas que apoyan como pueden a los alimentadores en la adquisición de alimentos. Pero ello está generando, tanto un problema de falta de alimentación óptima de los mismos, incluyendo la propia precariedad de su regularidad, y se está llegando a la situación de imposibilidad absoluta de alimentar a la colonia, lo que coloca en riesgo la vida de los animales que la integran".

Otro ejemplar felino habitante del viejo camposanto. / P. S. M.

"Solo queda comida para un mes"

"Paralelamente, una de las asociaciones firmantes de este escrito, en un esfuerzo económico de sus integrantes, ha aportado 210 kg. de comida adecuada para gatos adquiriendo la misma el 15 de enero de 2026 [...] Para esta actuación de urgencia y generada por el estado de necesidad en que se encuentra la colonia, se ha partido de un cálculo estimativo realizado por profesionales conocedores de la necesidad de nutrición de los gatos, y partiendo de un número de gatos que estimamos en unos 100 al día de hoy. Sobre un consumo de pienso de 70 gr./día por gato, en un mes serán necesarios los 210 kg. adquiridos".

"A partir de ese momento se habrán agotado las posibilidades de alimentación, ante la inacción del Ayuntamiento, que es el legal responsable de la gestión de la colonia, y muy especialmente de garantizar la alimentación, y evitar la previsible muerte de los animales, que lo colocaría en una situación de responsabilidad por este hecho en todos los órdenes, incluido el penal, ya que estamos ante un posible delito de maltrato animal que va a producirse precisamente por la pasividad y desidia municipal en la solución de este asunto, del que ha sido previamente y plenamente informado".

"Por ello y con carácter urgente, exigimos al Ayuntamiento que de forma inmediata, y en todo caso antes de quince días naturales, plazo en el que va a nacer la absoluta y perentoria necesidad de subvenir a la alimentación de los mismos, por su cercanía al agotamiento de la alimentación aportada para la colonia:

a) Proceda a hacer llegar al cementerio de San José la comida especial para gatos necesaria para alimentar a la colonia felina allí existente, y establezca los mecanismos necesarios para asegurar la reposición de esta comida según se vaya consumiendo. Todo ello con el debido control veterinario y comunicando la forma en que se va a realizar a los alimentadores reconocidos.

b) Proceda a entrar en contacto con los alimentadores reconocidos para dicha colonia, al objeto de que le informen sobre las condiciones y circunstancias en que llevan a cabo de actividad y la repercusión que ha tenido el fallecimiento de uno de los mismos aumentando la carga de la actividad que altruistamente realizan, al objeto de arbitrar soluciones para su continuidad".