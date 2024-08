Andy y Lucas: "Ahora mismo somos papá y mamá en la profesión; los que más llenamos"

Cádiz/"Eufóricos" pero "apenados" ante el horizonte del anunciado como su último concierto en su ciudad natal, los gaditanos Andy y Lucas han querido no sólo informar de los detalles de su cita con Cádiz el 10 de agosto en el Muelle Reina Victoria, sino también hacer un balance del desarrollo de su gira de despedida, Nuestros últimos acordes, para convenir que "ahora mismo somos papá y mamá en la profesión; es decir, que somos los que más llenamos".

De esta forma, durante un encuentro con los medios de comunicación en el Hotel Playa Victoria, a pocos metros del cartel gigante que en la avenida anuncia su ansiada cita con la tierra, los artistas aseguran que están en un "excelente" momento profesional y personal -"un 9,5", se ponen nota- sólo teñido por los achaques de salud de Lucas González (una cardiopatía) que motivaron la decisión del dúo de bajarse de los escenarios y, lamentablemente, por el ictus que hace cinco días sufrió su madre, pero que parece que está superando con éxito. "Sí, estos días hemos estado haciendo turnos en el hospital pero parece que todo va bien y la tenemos aquí, que es lo importante", ha explicado el compositor y cantante.

La familia, de hecho, el poder reunir a la gente de uno y otro artista, es uno de los principales motivos de "alegría" y de "ilusión" de esta inminente fecha en Cádiz para los músicos. "Es el último concierto en nuestra ciudad, va a ser muy emocionante", anticipa Andy Morales que, efectivamente, reitera que sí, que Nuestros últimos acordes es "el punto y final de Andy y Lucas". "Ojalá pudiera decir que para el año que viene Lucas va a estar recuperado y que vamos a volver a las andadas. Pero por ahora esto es un punto y final. Yo, desde luego, como ya he dicho en alguna ocasión, voy a esperar a mi compañero porque no me veo solo cantando sin Lucas, pero también te digo que tampoco me veo en mi casa sin hacer nada. No quiero pensar en el año que viene, la verdad", se sincera el artista que se siente en plenas facultades.

Desde luego, la agenda de compromisos de los artistas también los invita a centrarse en el presente y futuro próximo. Así, tras las fechas en nuestro país que se extienden hasta diciembre, Andy y Lucas enfrentarán una gira europea durante el mes de enero de 2025 que los llevará por salas "de unas 800-1.000 personas, que no está nada mal", valoran, de ciudades como Bruselas, París, Berlín -"que nos hace mucha ilusión porque nunca hemos estado", cuentan-, Londres, Edimburgo y Dublín.

"Son de amores, pum, pum, pum..."

"A nosotros nos escriben gente de sitios que ni imagináis, de Rusia, de Kazajistán, yo qué sé, de todos lados...", afirman los gaditanos cuya repercusión se ha vuelto de nuevo mundial -no olvidemos que estamos hablando de artistas que en el mejor momento de su carrera alcanzaron la lista Billboard y hasta llegaron hasta el despacho oval de la Casa Blanca- también gracias a la viralidad del vídeo realizado por la tiktoker Lis Padilla sobre su tema debut Son de amores.

"Hombre, no voy a decir que ha sido como la Macarena, pero este mes está teniendo una repercusión bastante fuerte, y como el cover del tema lo ha hecho una artista brasileña, de ahí ha sacado el baile y, bueno, mira, bienvenido sea, más conocida se hace la marca de Andy y Lucas. Está bien que haya ocurrido eso porque hay gente que a lo mejor pues no estaba tan al tanto de nuestra última gira o niñas más pequeñas que no nos conocían y con el vídeo de la peruana pues a lo mejor se han puesto más al día de nosotros", reflexiona Lucas a lo que Andy contrarresta, "hombre, tampoco pega que se nos quede lo de pum, pum, pum; todavía lo del ah, ah, me parece". Acaban riendo y prometiendo que el "bailecito" del vídeo viral lo van a dejar "para el concierto del sábado".

"¿Te imaginas que nos la traemos? Eso hubiera estado bien", bromea Lucas que, ya más serio, confirma que en su cita con Cádiz no va a haber colaboraciones. "Primero, si soy sincero, porque ha habido momentos que nosotros hemos llamado a algunas puertas que se nos han cerrado y, segundo, y en realidad, es porque vamos a ser un poco egoístas y queremos disfrutar de este concierto nosotros solos", ansían.

Una cita que, recordemos, coincide con la celebración en Cádiz del Trofeo Carranza organizado por el Cádiz C.F., equipo cuyo centenario, rememoremos también, contó con el himno realizado por Andy y Lucas. "Bueno, la realidad es que nosotros anunciamos el día del concierto mucho antes de que se dijera la fecha del Trofeo pero, en fin, lo bonito es también que Cádiz ese día va a estar a reventar, con gente por todos lados, que luego llega enero y aquí estamos los de siempre", concilia Andy.

"El principal obstáculo que hemos tenido en nuestra carrera ha sido la gente que nos ha rodeado"

Menos benevolente se muestra el gaditano al mirar al pasado -más de 20 años contemplan la carrera profesional de Andy y Lucas- para detectar los principales obstáculos a los que se ha enfrentado la pareja artística en estos años. "El principal obstáculo que hemos tenido Lucas y yo en nuestra carrera ha sido la gente que nos ha rodeado, aunque los principales culpables hemos sido nosotros, por supuesto", dice sin paños calientes.

"Hasta hoy no hemos tenido de verdad gente que nos quiera, me refiero a gente del gremio. Hemos sido un número, hay gente que se pensaba que no teníamos dos dedos de frente y que iban a vivir de nosotros... No te puedo explicar... Pero creo que sí, que el principal obstáculo es que no hemos tenido profesionales a nuestro alrededor", continúa la reflexión Morales que también reconoce "errore propios cometidos" que con los años ha intentado "pulir y enmendar". "Entiendo también que es una forma de madurar porque creo que hay cosas que nos pueden pasar a nosotros y a cualquiera y más cuando empiezas en esto, como nosotros, con 19 o 20 años y sin tener ni idea".

Lucas, aunque de acuerdo con su compañero, prefiere poner la luz. "Para mí lo imporante es que los dos siempre hemos estado muy unidos, hemos estado el uno para el otro a pesar de que ha habido gente que nos ha intentado enfrentar, de forma estúpida, además, porque en el momento en que Andy y Lucas se rompiera por la mitad se acababa el invento". Así, González insiste en "la suerte, la fuerza y la capacidad" que han tenido para "estar muy unidos", entenderse "perfectamente sabiendo cómo es uno y cómo es el otro" y "luchar contra esa clase de personas y esos vientos negativos".

"Sí, creo que nuestra carrera ha tenido muchísimas más luces que sombras. Yo cuando jovencito, cuando compré en Jiménez mi primera guitarra, no soñé ni la mitad de las cosas que hemos conseguido", zanja no sin antes dejar una broma, una anécdota, tan del gusto del gaditano que desde hace años vive en Madrid. "Cómo es la gente de Cádiz, ¿eh? He estado yendo estos días a la playa y me dice uno, ¿qué haces aquí?, ¿qué te has bajado del cartel? ¡Qué arte io!".