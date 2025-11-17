El alcalde de Cádiz, sobre el simulacro de tsunami: "Es importante que nos ayudéis, que todo el mundo lo sepa y nadie se asuste"

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha lanzado este lunes un vídeo informando sobre el simulacro de tsunami que este próximo jueves 20 de noviembre se llevará a cabo en la ciudad. Organizado por la Junta de Andalucía y los distintos servicios de emergencias, dentro del desarrollo del Plan de Acción Local frente a emergencias, tiene el fin de evaluar y reforzar la capacidad de respuesta de la ciudad ante un posible maremoto. Durante el ejercicio se probarán los sistemas de alerta, la coordinación institucional y los procedimientos de evacuación en zonas vulnerables de la ciudad.

Así, Bruno García ha explicado que a lo largo de la mañana del jueves todos los ciudadanos recibirán un mensaje en sus teléfonos móviles avisando de la realización de dicho simulacro, con “toda la información necesaria para saber cómo actuar en cada momento”.

En concreto, las personas que se encuentren en la bahía de Cádiz recibirán un aviso a través del sistema de alertas para móviles ES-Alert (mensaje a pantalla completa, tono y vibración), que identificará claramente que se trata de un simulacro. Se trata de una prueba para comprobar el funcionamiento del sistema de notificación y la respuesta ciudadana; no supone riesgo real alguno.

Tras recibir el mismo en algún momento de la mañana de este jueves, comenzarán en distintos puntos de la ciudad varias actuaciones coordinadas como ejercicios de rescate, intervenciones en colegios, protocolos para personas mayores y diversas operaciones de emergencia.

Bruno García ha subrayado la importancia de que la información llegue a toda la ciudadanía, y ha pedido a las gaditanas y gaditanos trasladar la realización de este simulacro. “Es importante que nos ayudéis a informar a nuestros vecinos, mayores y conocidos, para que todo el mundo sepa que se va a hacer este simulacro y nadie se asuste”, ha solicitado.

Canal de Whatsapp

Además, con objeto de facilitar la comunicación con la ciudadanía, el Ayuntamiento ha habilitado un canal oficial de WhatsApp, disponible desde este lunes para la ciudadanía a través del enlace https://whatsapp.com/channel/0029Vb7MTfb0VycEkcyL072C, con más de 1.800 usuarios adheridos en sus primeras horas. Desde este canal se ofrecerá información municipal y avisos, y se recomienda a la población que se una a este canal para recibir, además de las alertas oficiales, instrucciones y recomendaciones durante el simulacro y en situaciones reales de emergencia.

Desde el Ayuntamiento se invita a la población a mantenerse atenta a los canales oficiales para cualquier actualización relacionada con el simulacro.

El alcalde ha recordado que este ejercicio forma parte del trabajo continuado del Ayuntamiento para reforzar la preparación de la población, asegurando que “vamos a desarrollar el Plan de Acción Local que ya tenemos y seguiremos haciendo más simulacros para que la ciudadanía esté entrenada para esta posible situación”.

Recientemente el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz aprobó el Plan de Actuación Local ante el Riesgo de Maremotos, un instrumento de planificación que recoge las zonas de mayor vulnerabilidad, medidas de autoprotección, rutas de evacuación y criterios de actuación para los servicios de emergencia. Este Plan se presentó y se sometió a votación en Pleno extraordinario para reforzar la protección de la ciudad frente a este riesgo.