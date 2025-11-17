Trabajadores del 112 en Cádiz ante el simulacro de tsunami: "El día que ocurra de verdad, lo mismo nos vemos en una DANA 2.0… No lo descartamos"

La plantilla del centro de emergencias 112 de Cádiz capital ha alzado la voz ahora que se acerca el simulacro de tsunami que se vivirá en la ciudad el próximo 20 de noviembre, un simulacro "que saldrá también exitoso cara a público y así se comunicará en rueda de prensa para tranquilidad de todos. El día que ocurra de verdad, lo mismo nos vemos en una DANA 2.0… No lo descartamos".

Y es que este servicio, que cumple 30 años y está en huelga indefinida desde diciembre de 2024, exige "un servicio público de calidad, con personal suficiente, medios adecuados y una gestión que ponga en el centro la seguridad de los ciudadanos, no los beneficios de una empresa ni la propaganda de autobombo de la Junta de Andalucía".

En una nota de prensa firmada por José María Señor Cembellín, representante sindical de la plantilla, se recuerda que en 1995 se inauguró la sala del Centro de Coordinación de Emergencias, hoy sala 112 de Cádiz, con personal subcontratado de telemarketing. "Seguimos con estas empresas. Incluso con las mismas direcciones públicas y privadas. En general, estamos en peores condiciones que hace décadas", indica la plantilla

Los trabajadores denuncian que "desde el año pasado el personal en turnos de noche de domingo a jueves se ha reducido. Antes teníamos más personal a tiempo completo. Hoy varias ausencias a tiempo completo se han sustituido con contratos parciales que no cubren todas esas horas perdidas".

Asimismo lamentan que "antes, las horas de localización para cubrir emergencias graves o bajas se retribuían. Hoy van llamando de uno en uno a ver quién puede venir y se retrasa así bastante cubrir el puesto".

De igual manera exponen que con anterioridad "para evitar los problemas de seguridad que teníamos las noches de fines de semana por la gente que viene de divertirse en la Punta de San Felipe, podíamos aparcar, controlados por Policía Autonómica y cámaras de seguridad, en uno de los garajes subterráneos de la Junta (un garaje de 9 plazas donde si acaso hay tres vehículos, y otro de alrededor de 50 plazas prácticamente vacío) pues trabajamos en la zona de Plaza España. Además, al personal de refuerzo activado para emergencias, no se le permite el acceso a las plazas vacías de estos garajes, tarda bastante en aparcar (o decide usar transporte público) y así se afecta la rápida cobertura de las emergencias".

La plantilla echa de menos" más formación específica de calidad y repasos de operativas, "ya que "hoy ofrecen cursos online para realizarlos en tiempo libre. Antes teníamos un cuadrante cerrado anual con una secuencia regular. Permitía conciliar y posibilidad de pedir vacaciones con dos meses de antelación. Hoy te imponen solicitarlas con un año de antelación y así mueven turnos para cubrir parte de ellas y ahorrar así más contratación".