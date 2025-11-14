El simulacro de tsunami en Cádiz desplegará todos los sistemas de alerta ante la población: ES-Alert, campanas y mensajería del 112

El mayor simulacro de emergencia que se ha realizado hasta la fecha en el territorio español con la implicación de más de 20.000 personas, entre ellos mil operativos de seguridad y emergencia y la participación de más de 19.000 ciudadanos, empresas, hoteles, centros educativos y población en general se pondrá en marcha el próximo jueves, 20 de noviembre en en cinco escenarios distintos de la ciudad: San Antonio, el Museo de Cádiz, el puerto gaditano, la zona portuaria de El Puerto de Santa María y Zona Franca.

Así lo ha explicado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, quien ha planteado que la situación que se pretende simular en Cádiz será similar a la del fatídico terremoto de Lisboa de 1755, con magnitud 7,6 al Suroeste del Cabo de San Vicente, que motivará una alerta de maremoto en la costa andaluza y que servirá para prepararnos para “el peor de los escenarios, aunque esperemos no tenerlo que vivir nunca, porque no es cuestión de suerte, es trabajo, anticipación, planificación, coordinación y cooperación leal con todas las instituciones para prestar el mejor servicio a los andaluces”.

Este simulacro denominado Respuesta25 pondrá a prueba la respuesta de Cádiz y Andalucía ante un tsunami en la costa gaditana con un ensayo que tiene por objeto testar las capacidades de la región ante un devastador terremoto. De este modo, a las 10.03 horas del jueves, arrancará la operación que pondrá en funcionamiento el sistema de aviso masivo Es-Alert, a través del que todas las personas en las áreas de influencias recibirán el estridente sonido en sus teléfonos móviles para avisarles de este simulacro; a lo que se añadirán otros sistemas sonoros como son megafonía y campanas de las iglesias.

También se va a probar también otras capacidades como los mecanismos de salvaguarda de los bienes culturales que se pondrá en marcha en el Museo de Cádiz, así como el sistema Pemea (Pan-European Mobile Emergency Application) que permite que cualquier aplicación desarrollada bajo este estándar se pueda comunicar directamente con el 112. En este caso, se va a probar el sistema de mensajería al 112 por chat, para personas con diversidad funcional como las personas sordas.

Se usarán, en definitiva, las distintas funcionalidades que ofrece la REJA, la Red de Emergencias de la Junta de Andalucía, y la conexión de los Puestos de Mando con el Centro de Coordinación Operativa Integrada con las salas 112, a través de la Plataforma de Gestión de Emergencias de Andalucía (GEA).

Las capacidades y tiempos de evacuación vertical, es decir, en altura, y horizontal (alejamiento de la zona inundable) van a ser, asimismo, objeto de análisis y evaluación como también el funcionamiento de las comunicaciones entre las distintas administraciones y con los operativos y empresas participantes.